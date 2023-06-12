"Это война ресурсов": Резников назвал ключевые вопросы нового заседания в формате "Рамштайн"

На новой встрече государств-партнеров Украины в формате "Рамштайн" будут обсуждаться детали работы в рамках так называемой коалиции истребителей. Следующие вопросы – это ПВО, артиллерия, снаряды, амуниция, ремонт и обслуживание техники и ресурсы в целом, ведь "эта война – это война ресурсов".

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Об этом в комментарии Military Media Center заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Напомним, что очередная встреча стран, помогающих нашим Силам обороны в защите от неспровоцированной российской агрессии, состоится 15 июня 2023 года в столице Бельгии Брюсселе. По счету это будет уже 13-е заседание.

Когда у Резникова спросили, чего он ожидает от нового "Рамштайна", министр ответил: "Прежде всего, мы ожидаем аналогичного уровня поддержки со стороны партнеров".

На этой встрече стороны будут обсуждать детали касательно вопроса передачи современных самолетов Украине.

"В этом случае мы говорим пока о подготовке пилотов. И не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции", – рассказал Резников.

Интересно, что на встречу в качестве членов делегации от Киева поедут представители Воздушных сил ВС Украины. "Командующий ПС генерал Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, курирующих подготовку пилотов и логистические вопросы", – сказал министр.

"Дальше – все остальное. Все, что касается ПВО, снарядов амуниции, артиллерии. Наши приоритеты не изменились. Эта война это война ресурсов. Ресурсов – значит не только оружия, но и способностей его ремонтировать, обслуживать и всего, что к этому причастно. Поэтому важными для нас вопросами являются открытие разного типа хабов по ремонту и оснащению техники. Как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных пограничных странах", – добавил глава оборонного ведомства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер рассказал, что на "Рамштайн"-заседании доноров военной помощи состоится обсуждение создания коалиции боевых самолетов "Небесный щит Украины".

– Предыдущая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 25 мая. Тогда объявлялось, что партнеры договорились найти способы еще больше защитить небо над нашей страной от атак РФ и передать нам дополнительные системы противовоздушной обороны. Также представители Запада говорили о поставках снарядов калибра 155 мм, радаров, амуниции и проч..

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