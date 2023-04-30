Обсудили подготовку ВСУ, снабжение оружием и боеприпасами: Залужный встретился с главнокомандующим сил НАТО в Европе. Фото
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи провели встречу в расширенном составе. В ходе переговоров обсудили обстановку на фронте, поставки боеприпасов и техники, а также подготовку украинских защитников.
Об этом Залужный в всокресенье, 30 апреля, сообщил в своем Telegram-канале. "Предметно обсудили широкий круг важных для нас вопросов. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для будущих действий. Ставим себе цель – подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", – рассказал главнокомандующий ВСУ.
По его словам, отдельно на встрече обсуждалась важность своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники.
В частности, Залужный указал на необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем ПВО, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии агрессору.
Также Залужный и Каволи говорили о подготовке украинских военных.
"Договорились и дальше поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины. Благодарю наших партнеров за поддержку и помощь. Вместе – к победе!" – заявил главнокомандующий ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 30 апреля президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили украинских пограничников с Днем ГПСУ. Эти воины первыми встретили врага на границе и вступили с ним в бой.
– Зеленский поручил Залужному отправлять большинство военкомов на фронт. В центрах комплектации их рекомендовано заменить ранеными военными.
– 25 апреля Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники актуализировали информацию о ситуации на поле боя, а также подвели итоги 11-й встречи в формате "Рамштайн".
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