Обсудили поставки средств дальнего поражения: Зеленский в Пентагоне встретился с министром обороны США Остином. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Главной темой переговоров являлось продолжение обеспечения нашей страны необходимой военной поддержкой для противостояния захватнической армии РФ.

Помощь США Украине уже достигла 46 млрд дол. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Главная тема разговора – продолжение обеспечения Украины необходимой военной поддержкой для противостояния российской агрессии. Обсуждали поставки артиллерийских систем и средств дальнего поражения. украинских территорий. Эта поддержка – решающая. Соединенные Штаты – наш ключевой союзник и партнер, который помогает нам победить в войне", – отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в рамках Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Она уже объединила более 50 стран.

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В ходе встречи поднимались вопросы дальнейшей интенсификации развития военно-технического и оборонно-промышленного сотрудничества Украины и США, создания хабов для ремонта вооружения и артиллерийских систем западного образца.

Зеленский выразил заинтересованность в сотрудничестве с международными партнерами в наращивании собственных оборонных мощностей. Так, он пригласил американскую сторону к участию в международном Форуме оборонных индустрий, который состоится в Киеве уже этой осенью.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, а также лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей – Стивом Скализом и Хакимом Джефрисом. Он поблагодарил американцев за поддержку Украины.

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