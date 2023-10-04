'Обсудили потребности, о которых услышал от воинов': Зеленский провел селектор и рассказал о разговоре с Будановым

Президент Владимир Зеленский провел селектор, на котором обсудили потребности, озвученные украинскими воинами в ходе визита главы государства на Харьковщину. Также гарант провел длительное совещание с начальником ГУР Кириллом Будановым.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях. "Ежедневный селектор. Обсудили потребности, о которых услышал вчера от воинов на Харьковщине. Сверили динамику поступления основных калибров. Дал поручение интенсифицировать работу там, где есть договоренности, но реализация задерживается", – отметил президент.

Зеленский добавил, что заслушал отчеты разведок и данные о текущих результатах деятельности контрразведки СБУ, а также отчет министра внутренних дел, в частности, о ликвидации последствий ночных обстрелов.

"Отдельно провел длительное совещание с Кириллом Будановым. Есть о чем рассказать, но позже", – заявил глава государства.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 3 октября президент рассказал, что провел рабочий день на Харьковщине, где посетил позиции воинов Сил обороны на Купянском и Лиманском направлениях и встретился с руководством области. По словам Зеленского, он также узнал о конкретных потребностях ВСУ в оружии и комплектовании бригад.

– Глава государства подчеркнул, что ключевыми темами совещаний на Харьковщине стали энергетика и восстановление разрушений. Он отметил, что заслушал доклады военных и теперь встретится с чиновниками относительно состояния выполнения поручений.

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