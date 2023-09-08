'Обсудили вопросы фронта': Залужный провел телефонный разговор с генералом США Каволи

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе Кристофером Каволи. В ходе переговоров они обсудили вопросы фронта и обстановку на столкновении.

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Также были рассмотрены оборонные и наступательные операции украинских защитников. Об этом Залужный сообщил в своем Telegram-канале.

"Прежде всего обсудили вопросы, касающиеся фронта. Ознакомил генерала Каволи с обстановкой на линии столкновения, подробно с нашими оборонительными и наступательными операциями", – говорится в сообщении.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что несмотря на яростное сопротивление российских оккупантов, наши воины продолжают двигаться вперед.

"Обменялись мнениями о возможных планах противника, а также обсудили оборонные потребности украинской армии. Поблагодарил союзников за решительную поддержку и помощь в борьбе с российской агрессией. Вместе – к Победе!" – резюмировал Залужный.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакиным. Переговоры с партнерами прошли в расширенном формате.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа в Киев прибыл начальник Штаба обороны Великобритании, адмирал Тони Радакин. Его встретил и сопровождал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который пригласил коллегу на один из пунктов управления.

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