Обучение украинских пилотов на F-16 в Румынии может стартовать через несколько дней, – премьер-министр Чолаку

Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в Румынии готово к началу через несколько дней. Единственное, что осталось – завершить оформление необходимых документов.

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Об этом заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Financial Times. Он добавил, что вся логистика уже подготовлена.

"Я ожидаю оформление документов (для старта обучения пилотов. – Ред.) в ближайшие дни, и это последнее препятствие", – отметил он.

Чолак также отметил, что вся необходимая логистика уже полностью подготовлена.

Как сообщалось ранее, Украина "в скором будущем" получит американские истребители F-16. Однако решение о передаче украинской армии тактических ракетных систем ATACMS до сих пор не принято.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности получения западных истребителей F-16. Он заявил, что сначала Украина надеялась получить от своих западных партнеров всего 12 американских истребителей F-16. Но в результате достигнуты договоренности о передаче большего количества этих самолетов.

В частности, Дания вызвалась передать 19 истребителей, Нидерланды – еще 42. СМИ также сообщили, что Норвегия передаст Украине истребители F-16, однако о каком количестве самолетов может идти речь, пока неизвестно.