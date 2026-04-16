'Очень красивый, очень светлый ребенок': в Черкассах прощаются с 8-летним мальчиком, которого убила Россия. Фото

В Черкассах, в четверг, 16 апреля, прощаются с восьмилетним Богданом Сергеевым, который погиб во вторник, 14 апреля в результате дронового удара по Черкассам.

Об этом сообщает "Суспільне мовлення". Как заявила его классная руководительница, он был очень общительным, любил спорт и мечтал о мире.

Каким был Богдан Сергеев

Свидетелем этой трагедии стала местная жительница Валентина Гуляницкая. К месту трагедии местные жители сносят мягкие игрушки.

"Те (дети – Ред.) полетели вразброс, а он держал два мячика, хотел, чтобы они нигде не делись. Его подбросило, не знаю, на два метра вверх его подняло, и он упал. Я вызвала скорую. К сожалению, ничего не смогли сделать. Очень посекло его", – сказала женщина.

В классе, где учился Богдан, сейчас пятеро учеников из 23. По словам классной руководительницы Тамары Маглеваной, дети тяжело восприняли его гибель.

"Все были расстроены. Сегодня даже некоторые не пришли в школу, потому что это очень трудно. Очень светлой, очень таким общительным был Богдан. Любил спорт. Ни с кем никогда не ссорился и не дрался. Это такой светлый, очень приятный ребенок", – рассказывает учительница.

В свою очередь, директор школы Ольга Кочмар рассказала, что школа собирается почтить память ученика.

"Мы планируем небольшой уголок сделать для того, чтобы дети почтили его, потому что мальчик был очень хороший, очень такой открытый, очень умненький мальчик. Мы планируем и курс бесед провести и видео показать для того, чтобы подчеркнуть еще раз, что в сегодняшних условиях ситуация с безопасностью является основной", – заявила она.

Мэр города Анатолий Бондаренко подчеркнул, что община полностью компенсировала погребение Богдана.

Что предшествовало

По Черкассам вечером 14 апреля российская армия нанесла очередной удар с воздуха. В частности, город был атакован "шахедами", из-за попадания вражеского дрона погиб 8-летний мальчик. Еще 14 человек пострадали, причем среди них также есть один ребенок.

"К вечеру захватчики направили на область ударные БпЛА. Наши защитники обезвредили девять целей. Однако, к сожалению, имеем трагические последствия в областном центре", – отметил глава Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Напомним, ранее в ночь на 15 апреля российские войска атаковали дронами Черкассы. В облцентре вражеские БпЛА упали на нескольких локациях, в результате чего пострадали четыре человека, повреждены жилые дома.

Как сообщал OBOZ.UA, первого апреля россияне также ударили с воздуха по Черкасской области – в частности, дрон-камикадзе взорвался в Золотоношском районе. Тогда в результате атаки погибли четыре человека.

