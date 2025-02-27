'Очень любил своего сына и жену': в сети рассказали о защитнике из Полтавщины, погибшем в Донецкой области. Фото

В Кременчуге Полтавской области провели в последний путь военнослужащего Игорь Выходца, который погиб в боях против российских оккупантов в Донецкой области. Защитнику был всего 31 год, у него осталась жена и маленький сын.

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Игорь Выходец встал на защиту страны после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщает издание "Телеграф".

Павший защитник учился в Кременчугском национальном университете, в составе сборной команды "Лукас" участвовал в "Лиге смеха". С начала полномасштабной войны он подписал контракт с ВСУ и встал на защиту Украины.

Военнослужащий погиб в начале декабря 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Ивановское Бахмутского района.

Близкие вспоминают, что Игорь излучал позитив и хорошее настроение. Он еще ребенком остался без матери, так что воспитывала его тетя.

"Он был всегда веселым, отзывчивым, искренним. Это был прекрасный отец, очень любивший своего сына, свою жену. Жаль, что бог забирает именно таких людей", – вспоминает о павшем воине его кума.

Друзья отзываются об Игоре как о душе компании, который всегда дарил хорошее настроение. Близкие очень тяжело воспринял известие о его гибели.

В ряды Вооруженных сил Украины Игорь Выходец присоединился добровольно 15 июля 2024 года, подписав контракт о прохождении военной службе. У 31-летнего защитника остались жена и сын.

Напомним, в селе Тарасовка на Полтавщине провели в последний земной путь отважного воина Романа Крутько, погибшего на фронте. Мужчина был участником АТО, находился за границей, когда началась полномасштабная война, но, не колеблясь, вернулся в Украину и встал на ее защиту.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб 46-летний майор Александр Коваленко из Полтавской области. Он руководил подразделением в боях за Авдеевку, за военные заслуги воин с позывным "Подкова" был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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