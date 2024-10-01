'Очень много конфликтов': адвокат объяснила, какие категории военных и их родственники имеют право на какие финансовые выплаты

В условиях войны вопрос финансовых выплат военнослужащим, пропавшим без вести или попавших в плен, приобретает особое значение. Адвокат Дарья Панфилова назвала, какие категории военных и их родственники могут претендовать на выплаты и какие проблемы возникают в этом процессе.

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Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 884, родственники военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен, имеют право на получение денежного довольствия.

Это право возникает с момента исчезновения или взятия в плен. Однако, по словам Панфиловой, ситуация усугубляется конфликтами между семьями и воинскими частями.

"Очень много конфликтов между семьями, между воинскими частями", – отмечает адвокат.

Возвращающиеся из плена военнослужащие также сталкиваются с проблемами, если их денежное довольствие не сохранялось.

"Проблема также является для военнослужащих, возвращающихся из плена и не имеющих своего сохраненного денежного довольствия, и не всегда семья может вернуть им эти средства. Реально, они голые-босые, бывают такие случаи. И это проблема, которая тоже остается без решения. Я обращалась в профильные министерства, уже словно был разработан новый нормативный акт, предусматривающий другое распределение между членами семьи, и обязательно будет оставаться доля на счету самого военнослужащего, которую он получает по возвращении из плена, или если он погиб, то она будет унаследована в общем порядке по закону или завещанию. Но пока изменения не одобрены", – объяснила правозащитница.

По постановлению №884, выплаты сначала получает жена военнослужащего. Если жены нет, то деньги достаются совершеннолетним детям, проживавшим с военным на момент его исчезновения или плена. Если таких лиц нет, то выплаты получают иждивенцам, включая несовершеннолетних детей, родителей и других лиц, которые зависели от пропавшего военнослужащего.

Панфилова отмечает, что чаще всего возникают конфликты, когда жена получает все средства, а родители не получают ничего, несмотря на то, что они могут быть пенсионерами.

"Братьев-сестер нет нигде. Ни в очереди на выплату по постановлению №884, ни по выплате в случае гибели военнослужащего", – уточнила она.

Адвокат также добавила, что находившиеся на содержании военного члены семьи должны доказать этот факт. Для этого могут быть использованы документы, такие как справка о содержании или выписке из реестра о месте регистрации. Если такие документы недоступны, факт содержания может быть установлен в порядке.

Кроме того, к членам семьи относятся лица, получавшие пособие от военного, что являлось их основным источником дохода. Это касается и совершеннолетних детей, которые продолжают обучение и получают алименты.

"То же касается, например, нашего последнего кейса, если жена приобрела инвалидность во время брака, но потом они развелись и не прошел еще год после развода, мужчина обязан ее удерживать, если она обратится с соответствующим иском о взыскании алиментов. Действительно, иждивенцев большое количество. Может быть вариативная классификация. Каждое дело индивидуально, чтобы отнести то или иное лицо к иждивенцам. Но это приходится либо в судебном порядке, либо подтверждается документами в соответствии с законом", – резюмировала Панфилова.

Ранее сообщалось, что идея экономического бронирования до сих пор обсуждается из-за своей сложности, ведь этот механизм вызывает непонимание со стороны военных. Как отметил министр финансов Сергей Марченко, сейчас механизм бронирования в стране существует и забронирован уже миллион мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ТЦК объяснили, что проверить наличие штрафа за нарушение военного учета, в том числе за необновление данных, можно через мобильное приложение и на сайте Действие. Но штрафы будут отражаться только в случае несвоевременной оплаты.

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