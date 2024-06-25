'Очень насыщенный день': Зеленский отметил ордер на арест Шойгу с Герасимовым и начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги вторника, выдавшегося очень насыщенным на хорошие новости. В частности, глава государства отметил ордер на арест бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова и начало переговоров по вступлению Украины в ЕС.

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Об этом он сказал во время вечернего видеообращения. Зеленский отметил, что начало переговоров с Евросоюзом по членству является историческим результатом.

"Сегодня очень насыщенный день. Официально начали переговоры с Евросоюзом по членству. Это исторический результат. Мы долго к этому шли, и сейчас первую межправительственную конференцию провели и точно реализуем все, что нужно, чтобы пройтись каждым разделом наших отношений с ЕС и создать договор – договор о вступлении Украины", – сказал он.

Другая важная новость касается юридической борьбы Украины на международной арене.

"Есть новые ордера от Международного уголовного суда в отношении российских убийц. Шойгу, Герасимов – ваш путь в Гаагу открыт. Также есть решение Европейского суда по правам человека по ответственности России за все содеянное в нашем Крыму против людей и против закона. Оккупант будет за это отвечать", – отметил президент.

Третьим важным аспектом являются шаги к справедливому миру для Украины.

"После Саммита мира уже восьмой участник, присоединившийся к общему коммюнике, и мы только увеличиваем давление на Россию ради честного окончания этой войны. И готовим рабочие группы. Уже с июля – новая конкретика ради мира", – сказал глава государства.

Кроме того, президент отметил возвращение украинских защитников из российского плена. Сегодня еще 90 украинских воинов вернули из плена, среди которых – защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, по разным направлениям фронта.

"И, как и обещали, мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей из российского плена домой в Украину. Каждого и каждого. Ни о ком не забываем. Сегодня еще 90 украинских семей счастливы. 90 воинов вернули из плена. Защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС по разным направлениям фронта. Это армейцы, нацгвардейцы, пограничники, ВМС. Большинство – рядовые и сержанты. И так же вернем всех остальных. О каждом ищем правду – где человек, в каком состоянии, что нужно для возвращения. Благодарю нашу команду, которая работает для обменов. Ермак, Буданов, Малыш, Лубинец, Клименко – ребята, спасибо! Благодарю Объединенные Арабские Эмираты за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным. Продолжаем эту работу", – сказал он.

"Благодарю всех, кто верит, бьется, помогает и работает ради того, чтобы у Украины были такие результаты – в защите наших людей, в укреплении нашего государства и в приближении нашего мира. Мира, которого украинцы заслуживают!" – резюмировал Зеленский.

Напомним, во вторник, 25 июня, Украина провела обмен пленными со страной-агрессором Россией. Он прошел в формате 90 на 90 – именно столько наших защитников удалось вернуть из российского плена.

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