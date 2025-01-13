'Очень нужный факт': в ГУР объяснили, что даст Украине захват в плен солдат КНДР. Видео

Захват двух военных из Северной Кореи в плен полезен для Украины. Наше государство сможет использовать их в своих интересах.

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Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Евгений Ерин в эфире Радио Свобода. Он прокомментировал взятие в плен солдат армии КНДР в Курщине.

По словам офицера, взятие в плен северокорейских солдат – "правильный и нужный для Украины и нашей позиции инцидент", который "мы используем в своих интересах".

"Это интересная и нужная информация, которую мы можем получить от них. Плюс, сам факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи тоже очень нужен для нас", – сказал Ерин.

По его словам, Украина готовилась к проведению работы с военными КНДР и сейчас с пленными работают специалисты, знающие особенности Северной Кореи.

"Участие военнослужащих данной страны уже было давно известно и анонсировалось Главным управлением разведки. Поверьте, мы готовились. И не только мы, а все соответствующие службы, которые вовлекаются в этот процесс, готовились к таким мерам. И соответственно – абсолютно готовы в пределах, которые определены законодательством Украины", – отметил представитель ГУР.

По его словам, в украинской разведке изучают вопрос о том, будет ли диктаторский режим КНДР и дальше предоставлять своих солдат российской армии для участия в боях против Сил обороны. Пока нет информации, свидетельствующей о применении Кремлем северокорейских солдат на территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

11 января президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ в зоне операции в Курской области РФ взяли в плен двух военных из Северной Кореи. Раненые солдаты были доставлены в Киев, они уже дают показания следователям СБУ.

Зеленский также показал кадры допроса северокорейских военных, захваченных нашими бойцами Курщины. Президент заявил, что Украина готова передать Ким Чен Ину его солдат, если он организует их обмен на наших воинов, находящихся в плену в России.

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