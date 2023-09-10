'Очередная позиция взята!' Сенцов с фронта рассказал о новых боях, есть потери

Украинский режиссер, защищающий страну на передовой, Олег Сенцов рассказал о ситуации на фронте. Он заявил, что вместе с собратьями взял очередную вершину, однако получил контузию.

Видео дня

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Защитник признался, что есть потери (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Со мной все хорошо. Спасибо тем, кто поддерживал меня и мою семью в это сложное время. Очередная позиция взята. К сожалению, на этот раз не обошлось без потерь. Многие раненые: обломки и шаровые. Мне повезло – легкая контузия и снова надрыв перепонки", – написал Сенцов.

Он добавил, что не пошел на госпитализацию, ведь есть много работы на фронте.

"Госпитализироваться нет нужды, еще много работы, и не только под Роботино. Каждый бой всегда кажется сложнее, чем предыдущий, но это было на самом деле таким. В память о нем мне останется этот маленький "подарочек", который нашелся в бронике уже на базе", – рассказал режиссер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сенцов получил контузию во время одного из боевых столкновений с врагом на фронте. Это произошло 8 июля. Украинец записал видео, пока лежал на земле и ждал эвакуации.

Через несколько дней режиссер вернулся на фронт и сразу попал под артиллерийский обстрел во время выполнения боевого задания. В результате пострадали трое бойцов ВСУ. Сам кинематографист получил обломочные ранения – из его лица извлекли обломки. Также мелкие обломки остались в руке и ноге знаменитости.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Сенцов рассказал о наступлении ВСУ. Он с побратимами попал под огонь оккупантов и им пришлось вылезать из поврежденной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!