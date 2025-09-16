Очередное нарушение норм международного права: ДРГ россиян в гражданской одежде пыталась проникнуть в Ямполь на Донетчине. Фото

Российские захватчики пытались инфильтрироваться в поселок Ямполь Донецкой области, переодевшись в гражданскую одежду и используя мирных жителей как живой щит. В населенном пункте провели антитеррористические мероприятия, в результате которых противник был обнаружен, заблокирован и обезврежен.

Сначала об этом сообщили аналитики DeepState, опубликовав фото захватчиков в гражданском. Впоследствии информацию подтвердили в ВСУ. Отмечается, что такие действия войск РФ являются очередным нарушением норм международного права.

Переодевание военных в гражданскую одежду для ведения боевых действий запрещено международным гуманитарным правом, в частности Гаагскими и Женевскими конвенциями. Эта практика является незаконной, поскольку она нарушает принцип различения между комбатантами и гражданскими, и может привести к жертвам среди мирного населения.

Что происходило в Ямполе

Вечером 15 сентября в DeepState сообщили, что в поселке Ямполь передвигаются российские захватчики, надев гражданскую одежду, чтобы замаскироваться. При этом на кадрах из населенного пункта видно, как оккупанты вели огонь из автомата. Силы обороны сразу начали на них охоту.

Враг прятался в домах, подвалах, погребах. Аналитики отмечали, что в работе по противнику очень мешали гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта. Россияне же, пользуясь этим, имели возможность прятаться в самих домах.

"Следим за ситуацией, так как фиксация противника, в частности, в районе Ямполя была неоднократной, они нашли место, чтобы пробираться к поселку, поэтому стоит ожидать увеличения активности в направлении населенного пункта, который они нацелены захватить, зная его важность и критичность для всех позиций, которые находятся восточнее него. Сейчас в поселке продолжаются активные боевые действия", – было сказано в сообщении.

В ВСУ рассказали об операции по выявлению и уничтожению врага

В Telegram-канале 11-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщили, что враг в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтрироваться в населенный пункт Ямполь и вести диверсионную работу в тылу Сил обороны.

Отдельные группы противника скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях, используя местных жителей как живой щит.

"Подразделения 11 армейского корпуса провели комплекс антитеррористических мероприятий, в результате которых противник был обнаружен, заблокирован и обезврежен. В настоящее время н.п. Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем Сил обороны", – отметили военные.

Там добавили, что противнику не удалось достичь никаких тактических результатов, все его попытки по проведению разведывательно-диверсионных мероприятий в населенном пункте были сорваны.

"Стоит отметить, что противник пытается отыскивать пути просачивания малыми группами, используя природные условия и наличие гражданской застройки. Мониторинг ситуации продолжается, а меры по противодействию таким действиям усиливаются", – сказано в сообщении.

