Очередное военное преступление: оккупанты ударили по Константиновке фосфорными снарядами. Видео

Российские войска продолжают атаковать мирные города Донецкой области, применяя запрещенные виды вооружения. Очередное военное преступление оккупантов зафиксировали в городе Константиновка.

Россияне ударили по населенному пункту фосфорными боеприпасами, несмотря на то, что там остаются гражданские жители. Соответствующие кадры показали в ГПСУ.

Российские оккупанты нанесли удар по Константиновке, использовав фосфорные снаряды. Фосфор относится к запрещенным веществам, поскольку его применение вызывает тяжелые ожоги, пожары и серьезные поражения организма.

Особое беспокойство вызывает то, что в городе до сих пор остаются гражданские жители. Несмотря на это, российские войска атаковали населенный пункт, использовав боеприпасы, которые представляют серьезную опасность для жизни и здоровья людей.

Момент удара и его последствия удалось зафиксировать пилотам пограничного подразделения "Феникс".

Украинские военные отмечают, что подобные действия являются очередным военным преступлением российской армии против гражданского населения. Зафиксированные материалы могут быть использованы в качестве доказательств для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что за четыре года полномасштабной войны в Украине зарегистрировано более 240 тысяч уголовных правонарушений, связанных с агрессией РФ. Из них более 211 тысяч составляют военные преступления.

На сегодня МУС уже выдал шесть ордеров на арест представителей российского руководства, в частности Владимира Путина. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей и в организации систематических ударов по гражданской инфраструктуре.

