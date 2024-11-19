Украина ударила ракетами по РФ после разрешения Байдена!

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По данным источников Цензор.Нет, сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США. Согласно сообщению ГШ:

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"У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області рф. Станом на 02.30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.

Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії рф проти України триватиме".

Раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував завдати удари по силам НАТО, якщо Україна почне завдавати удари далекобійною зброєю по території РФ.

І ось сьогодні чергові "коричневі лінії" Кремля порушені. І тепер увесь світ буде дивитись чи наважиться Путін на якісь дії.

Початок далекобійних ударів по РФ не призведе до швидкого перелому у війні, але завдасть значних втрат тиловим обʼєктам російської армії, ускладнить маневр та логістику російської армії у прикордонних районах, змусить ще більше розтягнути засоби ППО, ворог буде під прицілом на сотні кілометрів вглиб Росії.