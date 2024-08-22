'Очищаем приграничье': Умеров назвал конгрессменам США цели операции ВСУ на Курщине

Министр обороны Рустем Умеров в среду 21 августа провел переговоры с делегацией Палаты представителей Конгресса США во время их визита в Украину. Он рассказал американским законодателям об операции Сил обороны Украины в Курской области России и назвал ее основные цели.

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Об этом глава оборонного ведомства написал на своем канале в Telegram. Чиновник встретился с республиканцем Робертом Виттменом и демократом Дэвидом Троуном.

Он поблагодарил американцев за всестороннюю двухпартийную поддержку Соединенных Штатов.

"Вместе с командой проинформировали американских партнеров о текущей ситуации на фронте, в том числе в прилегающих к Сумщине территориях", – говорится в сообщении.

Умеров подчеркнул, что цели Украины там – очистить приграничье от российских военных угроз и сделать невозможным вражеские обстрелы и атаки на наши города и села.

"Также обсудили важные потребности украинской армии. Отметил необходимость получения быстрого разрешения от союзников на полное использование дальнобойного оружия по целям на территории России. Это вопрос защиты наших мирных городов и сел. Отдельно обсудили подготовку к ближайшей встрече в формате Рамштайн и как сделать ее максимально эффективной. Двигаемся вперед к общему успеху! – добавил министр обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на заявления российских властей о том, что украинское наступление в Курской области якобы остановлено, появляется все больше доказательств противоположного. В частности, сейчас начинается битва за следующий большой российский поселок – Коренево – в 19 км от границы.

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