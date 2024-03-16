Вчера Одесса пережила если не самый жуткий, то уж точно – самый подлый ракетный налет, который даже тем, у кого слабое зрение или ослаблены когнитивные функции, показал сущность той дряни, которая никогда не менялась на протяжении веков. Об этом уже много написано, а мы просто напомним о том, что противник снова нанес удар по жилой застройке Одессы и когда на место прибыли спасатели, пожарные и медики – ударил в то же самое место еще раз, явно понимая, что он делает, и явно рассчитывая на последствия, которые это действие будет иметь. Именно этот эпизод окончательно и бесповоротно указывает на то, о чем мы, и не только мы, пишем уже давно.

Просто посмотрим на сводки наших налетов по территории противника. Наши дроны наносят не просто высокоточные, но ювелирные удары по НПЗ противника. Прилетает не просто по территории завода, а по конкретному месту целевой технологической установки. Вот это – почерк ВСУ. Так мы работаем, и если там случается сопутствующий ущерб в виде погибших или раненых, то это уже – выбор самих жертв. У всех есть возможность остаться живым, просто не приближаясь к НПЗ, которые ежедневно подвергаются ударом.

То, что сейчас происходит в Белгороде – не наш почерк банально потому, что большая часть ударов наносится реактивными снарядами и бомбами. Просто на минуточку, наши партнеры собирают артиллерийские боеприпасы по всему миру и это – довольно сложная работа. А все потому, что у ВСУ – острый дефицит этих боеприпасов. А раз так, то наши военные просто не смогут лупить "по Белгороду" в смысле – куда попало. И это даже не потому, что гуманитарная парадигма ВСУ не может равняться с ее отсутствием у лаптей, а просто из-за острого дефицита боеприпасов.

Каждый может зайти в любой ТГ канал и увидеть, как разные подразделения ведут сборы средств на дроны, например. Это значит, что там умеют считать деньги и знают цену каждому израсходованному снаряду или дрону. Все дается очень тяжело и потому каждый боеприпас стараются донести именно для важной цели, а не просто – чтобы закинуть. Плюс к тому, в самом Белгороде и в районах Белгородской области уже обнаружены десятки не разорвавшихся КАБов, которых у ВСУ точно нет.

И если бы такая полутонная или тонная чушка рванула посреди Белгорода так, что невозможно было бы найти ее обломков, то это бы списали на ВСУ. А между тем, сами лапти сейчас утюжат КАБами свои населенные пункты у границы с Украиной, превращая их в лунный пейзаж. Все это к тому, что противник без рефлексии рушит свой жилой сектор и валит свой мирняк и потому, когда там начинают рассказывать сказки о том, почему их ракета прилетела в жилой дом той же Одессы, то это речи заведомых лжецов.

А сказки они рассказывают знатные, например, о том, что попадание в дом было обусловлено работой ПВО или РЭБ ВСУ, и ракета летела по военной цели, но ее сбили с курса. Вторым слоем прикрытия военных преступлений являются рассуждения о том, что истощив запасы высокоточных ракет, противник применяет старые, с точностью плюс-минус сто метров, потому и результат получается такой. На самом деле, уже это оправдание попахивает все той же Гаагой, поскольку если ты знаешь, какой гигантский радиус отклонения от точки прицеливания у данной, конкретной ракеты и все равно ее применяешь в районе городской застройки, то ты – военный преступник и никто более.

Все эти рассказы, в основном, направлены на то, чтобы размыть состав военного преступления. Ведь для того, чтобы отправить военного преступника на вешалку или на пожизненное заключение, следует доказать умысел на совершение преступления. То есть, преступник знал или был обязан знать о наступлении негативных последствий своих действий и тем не менее – совершал их, а тем более, когда он желал наступления именно таких последствий. Поэтому сказки о работе ПВО или РЭБ как раз из этой серии, как и рассказы о старых ракетах, которые способны исполнять удары по цели формата "город" или район конкретной области.

И вот на этом фоне вчерашний удар по Одессе полностью опровергает подобную риторику. Если первый удар еще можно как-то пояснять указанными выше способами, то второй удар практически в тоже самое место говорит о том, что и первый удар был направлен именно туда, куда прилетела первая ракета, а вторая ракета показала, что никакого отклонения от цели не было по определению и обе ракеты прилетели именно туда, куда и планировалось. И более того, вторая ракета был послана именно для того, чтобы нанести максимальный ущерб именно мирному населению и особенно – аварийным службам. В итоге, по состоянию на утро уже было 20 убитых (21 по состоянию на обед – Ред.), часть из них – спасатели.

То есть, это дело рук откровенных мясников и военных преступников, без малейших разночтений. Все они должны быть либо уничтожены, либо осуждены и отправлены на вешалку. Ну а сами одесситы передают пожелания главному военному преступнику очень культурно и смачно, без единого матюка:

А мы просто напомним, что различного сорта переговорщики жали им руки, демонстрировали целовашки и обнимашки и прочие "болевые приемы" из арсенала посетителей бара "Blue oyster". Эти переговорщики должны бы находиться в отдельном помещении по известному адресу на ул Дегтяревская, но до сих пор – резвятся, делают какие-то заявления и делают вид, что это были не они, а кто-то из толпы. И вот прямо сейчас военные преступники четко показали, с кем пытались вести переговоры или допускают ведение переговоров персонажи, которых в зеленом болоте как грязи.

Особо одаренные индивиды и вовсе напускают на себя вид философов и рассказывают о том, что "любая война заканчивается переговорами". На самом же деле, они это говорят по двум причинам. Первую сформулировал Аль Капоне "Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!". И это – единственное, что нужно знать о тех, кто предлагает вести переговоры, а если их уже кто-то вел, то это были исключительно предатели.

На самом же деле, история говорит о другом. Война не только не всегда заканчивается переговорами, но чаще всего заканчивается совсем другим способом. Например, обе мировые войны никакими переговорами не заканчивались и те, кто пропихивает подобную формулу, просто не могут этого не знать. Более того, когда войны пытаются закончить именно переговорами, чаще всего это приводит к еще большей крови и к финальному окончанию войны без всяких переговоров.

Вспомним серию наполеоновских войн. После каждой битвы, в которой Наполеон разбивал противника, проходили переговоры, которые должны были поставить точку в войне, но ни единого раза эти переговоры не привели к окончанию всей войны. Только разгром французских войск и полная их капитуляция привели к окончанию эпопеи. Или прямо сейчас мы наблюдаем ситуацию, чем закончились израильско-палестинские, многочисленные переговоры. А как вам пример переговоров, которыми "закончилась" Корейская война? Всем же понятно, к чему там все идет?

Так и в нашем случае. Мы имеем дело с подлым, вероломным, кровавым врагом, который никогда не соблюдал и не будет соблюдать ни правил, ни договоренностей. Это – коллективный военный преступник, уже переступивший сотни тысяч трупов и потому переступить бумажку или подпись, которых он отозвал уже тысячи, для него – ничто по своему определению. Поэтому прекращение войны, в данном случае, может обеспечить только его разгром. Ничто другое его уже не остановит, поскольку он сам себе сточил все тормоза. И если этого кто-то не понимает, то это – дурак. Если понимает или догадывается, но все же ноет о переговорах, значит это либо предатель, либо путинский агент. Другого просто нет.