Один из самых профессиональных комбатов в РФ: что известно о попавшем в плен накануне командире батальона 'Алга'. Фото

Накануне, 9 октября, стало известно, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады захватили в плен командира российского батальона "Алга", которого после ранения подчиненные бросили стекать кровью на поле боя. На следующий день в 3 ОШБр рассказали, что обменный фонд пополнился одним из самых профессиональных российских комбатов, выходцем из Татарстана с позывным "Шайтаном".

Двум другим комбатам той же 72 бригады ВС РФ, воюющей на Бахмутском направлении, повезло гораздо меньше: оба были ликвидированы. Подробности сообщил командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук.

"Что ж. Мы говорили о трех ликвидированных комбатах 72 бригады ВС РФ в Андреевке, по сути, и не соврали. "Медведь" и "Авангард" действительно были задвухсочены, а "Шайтан" попал к нам в плен. Брали его бойцы второй роты 2 штурмбата, хотя это, безусловно, общая победа всей бригады", – отметил Кухарчук.

Он также опубликовал фотографию с пленным российским командиром.

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По словам украинского воина, захватить в плен командира такого уровня вообще очень большая удача. Особенно если речь идет об "одном из самых профессиональных комбатов РФ", как в случае с "Шаманом".

Пленный оккупант уже начал делиться с украинскими воинами всем, что знал.

"Все карты сразу не буду открывать, но интересного очень много. Из того, что могу сказать сейчас, – в июле, когда моя опять же вторая рота штурмовала одну из лесополос у Андреевки, в стрелковом бою нами был ликвидирован командир 85 бригады ВС РФ, о чем мы узнали после показаний "Шайтана", – заявил украинский воин.

Кухарчук также опубликовал интервью захваченного в плен оккупанта, которое тот в свое время давал местным журналистам в Татарстане, с примечанием: "лучшее напоминание о том, что воюем мы не с дегенератами, а образованными офицерами в поколениях".

Он предостерег от недооценки врага и шапкозакидательских настроений, которые могут привести к катастрофе.

"Мне хотелось бы написать, что у РФ дела совсем плохи, если у них комбаты и комбриги щурятся от стрелкотни, но даже в этом победном сообщении хочу напомнить вам, что мы сражаемся с одной из сильнейших армий мира и каждая удачная операция дается нам непростой ценой. И человеческого ресурса у них еще очень много, как и средств. Только общая мобилизация нации, а не надежды на западную помощь, даст нам ключ к скорой победе. А мобилизация в 3 штурмовую – возможность ликвидировать старший офицерский состав оккупанта", – отметил Кухарчук.

Напомним, 9 октября стало известно, что в результате уникальной операции на Бахмутском направлении украинские защитники 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ взяли в плен командира российского добровольческого батальона "Алга" из 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Пленник в звании майора получил осколочное ранение, и его подчиненные просто бросили его на поле боя умирать.