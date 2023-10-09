ВСУ пленили командира российского батальона 'Алга': что он рассказал на допросе. Видео

В результате уникальной операции на Бахмутском направлении украинские защитники 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ взяли в плен командира российского добровольческого батальона "Алга" из 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Пленный в звании майора получил осколочное ранение и его оставили на поле боя те, которые "своих не бросают".

О важном пополнении обменного фонда рассказали представители третьей ОШБр в Telegram-канале подразделения. Украинские бойцы также обнародовали соответствующее видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из кадров, украинские бойцы, по сути, спасли вражеского майора от смерти. Сам же оккупант рассказал, что на эту позицию зашло около 120 человек российской армии.

Когда ВСУ начали штурм, они отступили. Все подчиненные комбата скрылись, а его раненого просто бросили на поле боя.

"Они все утром с*бались", – сказал оккупант.

Командиру подразделения вражеской армии осколком перебил руку, также он получил ранения в области груди. Однако ему еще повезло, поскольку большинство оккупантов на этой позиции были уничтожены огнем украинских защитников.

Видео дня

Сам вражеский майор прокомментировал состояние своего подразделения так: "Тут пи*да сколько полегло".

"Теперь он – один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов", – отметили украинские бойцы.

Отметим, что батальон "Алга" (с татарской – "Вперед") был создан в Татарстане – республике в составе РФ, для войны против Украины.

В марте российское пропагандистское издание взяло интервью в оккупанта, воевавшего в этом соединении и вернувшемся в РФ. По его словам, в феврале этот батальон "положили практически полностью" под Угледаром.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье украинские защитники взяли в плен вражескую ДРГ, которая пыталась совершить диверсии в форме ВСУ. Однако сделать это оккупантам не удалось.

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