'Один напился и давай по нам стрелять': оккупант пожаловался на пьянство среди военных в армии РФ. Перехват

Российские оккупанты продолжают жаловаться на пьянство среди военных в армии РФ. Один из них рассказал брату о выходках своих товарищей и полной потере зубов из-за условий пребывания на фронте.

Об этом свидетельствует аудиоперехват, опубликованный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Военный преступник РФ заявил, что война ему не нужна (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Вчера тут эксцесс был у нас. Один нах*ярился, давай по нас долбить с автомата. Гранатами закидывать", – сказал оккупант.

По его словам, неадекватный захватчик после этого начал ползать.

"Командир переломал его нах*й. Я к стенке прижался, чтобы не въ*бало. Гранату бы закинул, п*зда бы нам всем была. Тут вообще п*зда", – признался абонент.

Также он рассказал, что домой может попасть после Нового года.

"Да еб*л я в ж*пу это. Тут у всех зубы с корнями выпадают", – добавил военный преступник РФ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, другой оккупант рассказал о реальных потерях армии РФ в Украине. По его словам, почти половина вновь прибывших сразу становятся "200-ми".

Также российские оккупанты продолжают жаловаться на то, как плохо обеспечена армия РФ. Им не хватает современной техники и снарядов, к тому же боеприпасы у россиян стары – они выпущены еще в 1985-1986 годах. Такая же ситуация и с пулеметами.

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