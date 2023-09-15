'Почти половина новоприбывших сразу становятся 200-ми': оккупант рассказал о реальных потерях армии РФ в Украине. Перехват

Войска страны-агрессора РФ продолжают нести большие потери в Украине. Половина из тех, кто прибывает в нашу страну, уже вскоре погибает на передовой.

Об этом стало известно из телефонного разговора военного РФ, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца). Раненых захватчиков, по его словам, даже не считают.

"Я понять не могу, какая армия. 46 (человек – Ред.) было пополнение, 20 из них "200-е" уже, а сколько раненых – никто уже и не считал. Нас осталась маленькая кучка, у меня из отделения – четыре человека сейчас тут", – рассказал оккупант.

Эти четыре человека, отметил он, держат под контролем 780 метров линии столкновения в лесополосе. Бои з ВСУ у них происходят по пять-семь раз в день с редкими затишьями.

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Как рассказал захватчик, армии РФ сильно досаждают украинские дроны, которые атакуют их позиции, а также проводят разведку. Часто оккупантам попросту нечем их сбивать.

Один наш дрон российскому военному удалось перехватить, за что его обещали наградить, но в итоге обманули и он остался без вознаграждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский захватчик пожаловался жене, что ему приходится питаться на передовой куриными костями. Также оккупант заявил, что вскоре будет наступление ВСУ, и фактически попрощался с женой.

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