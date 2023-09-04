Один Су-25 и восемь Ка-52: воины 47-й бригады за лето настреляли вражескую авиацию на $139 млн. Видео

Бойцы зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 47-й отдельной механизированной бригады работают непрерывно. Украинские защитники регулярно уничтожают технику врага.

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Об этом стало известно из Telegram-канала 47 ОМБр. В сети показали кадры боев бригады на Мелитопольском направлении (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Одни – в постоянной готовности, другие – тренируются. И этот процесс непрерывный. Расслабишься – вражеская авиация будет над нами", – говорится в сообщении.

Также в источнике заявляют, что бойцы 47 ОМБр массово уничтожают авиацию врага.

"Пока 47 ОМБр не приехало на Мелитопольское направление, оккупанты летали здесь уверенно и нагло. Но после того, как уничтожили один вражеский Су-25, и восемь вертолетов Ка-52, их уверенность превратилась в страх", – говорят бойцы 47 бригады.

На канале уточнили, что общая сумма потерь оккупантов – $139 млн.

Ранее бойцы НГУ рассказали, что на юго-востоке они осторожно продвигаются вперед "маленькими шагами" под интенсивными обстрелами со стороны армии РФ. В частности, там оккупанты наносят воздушные удары по украинским позициям, применяя дроны-камикадзе "Ланцет" и Shahed.

В сводке Генштаба на утро 3 августа говорилось, что Силы обороны Украины ведут наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на всей линии фронта произошло 44 боевых столкновения.

Как сообщал OBOZREVATEL, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко (известный как блогер "Злой одессит") дал прогнозы по боевым действиям до конца 2023 года. По его словам, сначала ВСУ полностью освободят материковую Украину, а уже потом Крым.

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