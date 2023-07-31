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"Продвигаемся под шквальным огнем": в Нацгвардии рассказали о прогрессе в боях на юго-востоке

Дарья Дурова
War
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Полномасштабная война в Украине

На юго-востоке Украины Силы обороны осторожно продвигаются вперед "маленькими шагами" под интенсивными вражескими обстрелами. В частности, российские войска наносит воздушные удары по украинским позициям, применяя в том числе дроны-камикадзе "Ланцет" и Shahed.

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Об этом 30 июля заявило CNN со ссылкой на Андрея Кулиша, пресс-секретаря бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Воин отметил, что наши защитники проводят операции осторожного наступления в различных точках линии фронта.

"Мы продвигаемся вперед маленькими шагами, потому что мы заботимся о наших людях. И мы добиваемся прогресса", – процитировало издание Кулиша.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" подтверждает активные обстрелы, которые оккупанты совершают в зоне ее ответственности.

Согласно заявлениям пресс-службы, российские силы сосредоточили атаки в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области. В Марьинке только за последние сутки было зафиксировано 18 боестолкновений.

"Интенсивность штурмовых действий противника в Марьинке возрастает", – говорится в сообщении.

Известно, что в составе оккупационных войск там присутствуют боевики российских подразделений "Штурм-Z", сформированные из осужденных.

На юге, на Бердянском и Мелитопольском направлениях, украинские воины продолжают наступление, "закрепляя свои позиции, нанося артиллерийский огонь по выявленным объектам противника и проводя контрбатарейные действия".

Ближе к городу Запорожье, в районе н.п. Работино, российские силы получили подкрепление. Однако это направление, по словам украинских военных, находится под огневым контролем Сил обороны.

Бои на Донетчине
Запорожская область. Карта боев

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ в сводке вечером 30 июля сообщил, что на Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Подробнее об оперативной ситуации на фронте можно почитать по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в британском издании The Times заявили, что защитники Украины во время спланированных операций нарушили логистику российских оккупационных войск, что ослабило противника. Одновременно с этим Силы обороны близки к взятию под контроль стратегических высот вдоль линии фронта.

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