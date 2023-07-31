"Продвигаемся под шквальным огнем": в Нацгвардии рассказали о прогрессе в боях на юго-востоке

На юго-востоке Украины Силы обороны осторожно продвигаются вперед "маленькими шагами" под интенсивными вражескими обстрелами. В частности, российские войска наносит воздушные удары по украинским позициям, применяя в том числе дроны-камикадзе "Ланцет" и Shahed.

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Об этом 30 июля заявило CNN со ссылкой на Андрея Кулиша, пресс-секретаря бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины. Воин отметил, что наши защитники проводят операции осторожного наступления в различных точках линии фронта.

"Мы продвигаемся вперед маленькими шагами, потому что мы заботимся о наших людях. И мы добиваемся прогресса", – процитировало издание Кулиша.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" подтверждает активные обстрелы, которые оккупанты совершают в зоне ее ответственности.

Согласно заявлениям пресс-службы, российские силы сосредоточили атаки в районе Авдеевки и Марьинки Донецкой области. В Марьинке только за последние сутки было зафиксировано 18 боестолкновений.

"Интенсивность штурмовых действий противника в Марьинке возрастает", – говорится в сообщении.

Известно, что в составе оккупационных войск там присутствуют боевики российских подразделений "Штурм-Z", сформированные из осужденных.

На юге, на Бердянском и Мелитопольском направлениях, украинские воины продолжают наступление, "закрепляя свои позиции, нанося артиллерийский огонь по выявленным объектам противника и проводя контрбатарейные действия".

Ближе к городу Запорожье, в районе н.п. Работино, российские силы получили подкрепление. Однако это направление, по словам украинских военных, находится под огневым контролем Сил обороны.

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ в сводке вечером 30 июля сообщил, что на Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Подробнее об оперативной ситуации на фронте можно почитать по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, в британском издании The Times заявили, что защитники Украины во время спланированных операций нарушили логистику российских оккупационных войск, что ослабило противника. Одновременно с этим Силы обороны близки к взятию под контроль стратегических высот вдоль линии фронта.

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