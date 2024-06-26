"Один в поле воин": украинские танкисты показали, как под плотным огнем дают отпор врагу на Харьковщине. Видео

Экипаж украинского танка на Харьковщине выдержал "Солнцепек" и попадание вражеского FPV-дрона, выполнил боевую задачу несмотря на обстрел и вернулся на позиции. Невероятно смелым поступком отличились воины ВСУ из 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Видео дня

Бой снял на камеру наш беспилотник. Видео 92 ОШБр Вооруженных сил Украины было обнародовано в Telegram 25 июня.

"Ломая устоявшиеся стереотипы, танкисты 92-й утверждают: "Один в поле воин!" – отметили представители бригады.

Наши Герои выехали в поле и попали под плотный российский обстрел. Танк начал гореть, но экипаж не развернулся и не остановился, а продолжил движение и нанес удары по живой силе противника.

"То, что переживают наши несокрушимые защитники, выполняя боевые задания, трудно представить", – добавила пресс-служба.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 25 июня Силы обороны Украины отминусовали еще 1220 российских оккупантов.

– В тот день произошло 123 прямых боевых столкновений между ВС РФ и защитниками нашей страны.

– Институт изучения войны предположил, что Россия, возможно, формирует еще одну общевойсковую армию для войны против Украины.

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