ВСУ истощают врага по всей линии фронта: произошло 123 боевых столкновения – Генштаб

Украинские военные продолжают истощать врага и отражать его попытки проникнуть глубже в нашу территорию. С начала суток произошло 123 прямых боевых столкновения между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

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Причем треть из них прошла на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22.00 25 июня.

В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по 10 районам сосредоточения личного состава и двум пунктам управления противника.

Российские захватчики нанесли 43 авиационных удара по территории Украины, используя 60 КАБов, а также задействовали 368 дронов-камикадзе. Кроме того, враг совершил более 2700 обстрелов наших позиций и населенных пунктов из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

На Харьковском направлении враг в течение дня, при поддержке авиации, осуществил восемь атак на районы Глубокого, Волчанска и Тихого. Подразделения Сил обороны отразили пять атак, три боя еще продолжаются.

На Купянском направлении противник предпринял 10 попыток вытеснить наши подразделения с позиций вблизи Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Андреевки. Девять атак были успешно отбиты, а у Степной Новоселовки продолжается бой.

На Лиманском направлении российские оккупанты 15 раз пытались продвинуться в районах Копанок, Грековки, Макеевки, Невского и Серебрянского леса. Защитники Украины отразили 12 атак, и бои продолжаются, чтобы не допустить продвижения врага в глубь нашей территории.

На Северском направлении обстановка остается стабильной. С начала суток оккупанты совершили 13 безуспешных штурмов вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки. Ситуация под контролем сил обороны.

Девять попыток врага приблизиться к нашим позициям возле Временного Яра, Ивановского и Андреевки на Краматорском направлении потерпели неудачу. Однако оккупанты не оставляют попыток продвинуться в районе Временного Яра, где до сих пор продолжается бой. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Торецком направлении обстановка остается напряженной без существенных изменений. Противник при поддержке авиации совершил 11 атак вблизи Торецка, Северного и Нью-Йорка, но все штурмовые действия были успешно отражены подразделениями Сил обороны. Принимаются меры по повышению устойчивости обороны.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Число столкновений возросло до 42. Захватчики продолжают давление на боевые порядки защитников Украины вблизи Евгеновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Наши воины отразили 35 вражеских атак, и бои продолжаются в районах Новоалександровки и Сокола. Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили 271 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожен один танк, три бронированных машины, две пушки и два автомобиля. Утраты уточняются.

На Кураховском направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Два штурмовых действия врага вблизи Георгиевки и Константиновки были отбиты. В то же время сохраняется активность врага вблизи Красногоровки, где продолжаются бои.

На Времивском и Ореховском направлениях обстановка не изменилась. Атаки врага в районах Константиновки, Урожайного, Малой Токмачки и Роботиного не имели успеха. Потери позиций и территорий не допущены.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре штурмовых действия, но все они были неудачными. Ситуация контролируется.

В других направлениях обстановка остается без существенных изменений. Силы обороны уверенно сдерживают давление российских оккупационных войск.

Особенно в Генштабе отметили воинов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которые мужественно удерживают позиции, умело отражают вражеские атаки и эффективно наносят удары по живой силе и технике противника, нанося ему значительные потери.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВСУ рассказали, что оккупанты активизировались на фронте в Донецкой области, в частности возле Временно Яра на Краматорском направлении. В районе города они производят атаки силами подразделений "Шторм Z".

– В ISW сообщили, что ВСУ осуществили контратаки и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от Харькова. Тем временем русские войска продвинулись на Северском и Торецком направлениях.

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