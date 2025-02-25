Один захватил в заложники сожительницу: в оккупированной Макеевке произошла стрельба между российскими военными. Видео

На оккупированной части Донетчины российские захватчики снова устроили стрельбу. Один из российских военнослужащих в Макеевке забаррикадировался в квартире с заложницей-сожительницей, и бросал оттуда гаранаты и стрелял из огнестрельного оружия.

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Другие "освободители" в это время брали квартиру штурмом. На видео с места происшествия обратил внимание журналист Денис Казанский.

"В оккупированной Макеевке произошла перестрелка между российскими военными. Один забаррикадировался в квартире, взял в заложники сожительницу, стрелял и бросал гранаты, другие брали квартиру штурмом. Русский мир пришел", – написал он.

Также часть кадров снята уже ночью. На них видно, как россияне бьют по дому, а в окне одной из квартир, похоже, уже разгорелся пожар.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Бердянске ликвидировали "замглавы" оккупационной администрации Евгения Богданова. Его подорвали в автомобиле. Успешную операцию провели воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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