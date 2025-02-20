В Бердянске ликвидирован 'замглавы' оккупационной администрации: подробности успешной операции ГУР. Фото

Утром 20 февраля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль так называемого замглавы оккупационной "администрации" города. Пособник врага Богданов Евгений Юрьевич был ликвидирован.

Видео дня

Об операции сообщили в ГУР МО Украины. Воины-разведчики рассказали, что серый автомобиль Renault Duster "чиновника" захватчиков выгорел дотла.

Взрыв прогремел в 6:05 четверга возле 96-го дома на Восточном проспекте.

Внутри машины во время взрыва находился военный преступник Евгений Богданов, гражданин государства-агрессора России, который был "зампредседателя" оккупационной администрации Бердянска.

В обязанности российского захватчика входили контроль за финансами в "администрации" и организация строительства фортификационных сооружений на ВОТ Запорожской области.

"Во время своего пребывания на оккупированных украинских территориях Евгений Богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины", – подчеркнули в Главном управлении разведки.

Захватчик родился 11.08.1970 года в городе Пикалево Ленинградской области. В украинский Бердянск он приехал сразу после захвата города россиянами. В оккупационную администрацию назначен по указанию российских спецслужб.

Как ранее писал OBOZ.UA, в первые дни февраля в ВС РФ произошла серия взрывов очков для FPV-дронов при их использовании пилотами-оккупантами. Внутри этих устройств, которые захватчикам передали российские волонтеры, была вмонтированная взрывчатка. По данным нашего издания, за успешной спецоперацией стоят специалисты Главного управления разведки МО Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!