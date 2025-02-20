'Божья кара': всплыли детали операции ГУР с дистанционным подрывом FPV-очков российских военных

В первые дни февраля в ВС РФ произошла серия взрывов очков для FPV-дронов при их использовании пилотами-оккупантами. Внутри этих устройств, которые захватчикам передали российские волонтеры, была вмонтированная взрывчатка.

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Как узнал OBOZ.UA из собственных источников, за операцией стоят специалисты Главного управления разведки МО Украины. Именно они смогли "усовершенствовать" очки для FPV-дронов и запустить механизм их распространения среди вражеских боевиков.

Роспропагандисты пишут о десятках случаев таких взрывов, произошедших в нескольких областях страны-агрессора.

Собеседник рассказал, что сюрпризы спрятаны в большой партии FPV-очков.

Специалисты украинской разведки сначала закупили их, после чего дополнительно оборудовали функцией дистанционного подрыва. Далее в координации с ГУР российские волонтеры безвозмездно отправили "взрывные" очки в подразделения БПЛА захватчиков.

"Теперь на пилотов FPV-дронов ВС Российской Федерации начала массово сходить "Божья кара" за тех невинно убитых ими людей и зверства, которые они совершают. Со временем таких фактов будет значительно больше, ведь теперь "бандеровские схроны", где изготавливают очки с сюрпризом для российских оккупантов, есть уже не только в Украинских Карпатах, но и в российской Сибири", – отметил источник.

"Сегодня ужасы войны происходят в буквальном смысле прямо на глазах вражеских FPV-пилотов. Это заслуженное наказание за те военные преступления, которые российские оккупанты ежедневно совершают против Украины", – добавил собеседник.

Он подчеркнул, что длительная и сложная операция по выжиганию вражеских глаз продолжается.

По данным соцсетей, ГУР использовало FPV-очки Skyzone Cobra модели X v4. Из-за из подрывов уже было обезврежено не менее восьми захватчиков. Первый случай срабатывания такого самодельного взрывного устройства был зафиксирован на территории Белгородской области РФ.

Как писал OBOZ.UA, ранее в ГУР показали видео зачистки местности от оккупантов на Купянском направлении. Российские военные безуспешно пытались скрыться от воинов подразделения "Стугна" в домах, в которых когда-то жили украинцы.

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