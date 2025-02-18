Восемь операторов БПЛА потеряли зрение: спецслужбы Украины провели спецоперацию с дистанционным подрывом FPV-очков в армии РФ. Видео

В разные подразделения армии оккупантов один и тот же отправитель отправил в качестве бесплатной помощи операторам FPV-дронов сразу 80 комплектов FPV-очков Skyzone Cobra модели X v4. Все они имеют встроенную в устройство взрывчатку. Таким образом, уже было обезврежено не менее восьми захватчиков.

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О диверсии с заминированными FPV-очками еще неделю назад сообщали провоенные российские паблики. Сегодня в Тelegram-канале "Досье шпиона", который ведется от имени работника одной из спецслужб, было подтверждение, что это операция специальных служб Украины.

В частности, неделю назад официальный представитель российского предприятия НПП (занимается разработкой и снабжением средствами радиоэлектронной борьбы) Игорь Потапов рассказал, что оккупантам в Украину "под видом гуманитарной помощи передали заминированные очки виртуальной реальности".

Кто именно передал захватчикам партию таких очков Skyzone Cobra X v4, пока неизвестно. При их включении должен произойти взрыв спрятанного в корпусе пластида, отметил Потапов.

Как подтверждают администраторы канала "Досье шпиона", диверсия имела место еще в начале февраля. В период с января по февраль 2025 сразу несколько "общественных организаций" в России отправили не менее 80 комплектов FPV-очков Skyzone Cobra в различные подразделения армии оккупантов. Причем все организации получили этот товар от одного и того же человека, "на условиях безвозмездной помощи" армии захватчиков.

"4 февраля на территории Белгородской области зафиксирован первый случай подрыва самодельного взрывного устройства, спрятанного в таких очках. Военнослужащий получил травмы лица и глаз. В период с 4 по 7 февраля зафиксировано еще 7 случаев подрыва устройств на территории Курской, Луганской и Донецкой областей", – отметили в канале "Досье шпиона".

Внутри FPV-очков найдено взрывчатое вещество С-4, детонатор и батарею. Срабатывает устройство при запуске вентилятора охлаждения в очках (т.е. не сразу после включения прибора, а в течение определенного времени его работы).

"На данный момент, производится поиск и изъятие "заминированных" очков. Но известно, что отправитель посылок еще 3 февраля покинул РФ рейсом "Москва-Стамбул", – добавили в канале "Досье шпиона".

Известный американский бренд Skyzone поставляет свою продукцию как российским, так и украинским покупателям. Вышеупомянутая модель очков Cobra X v4 в розницу на Amazon стоит всего 320 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA из собственных источников, недавно дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций успешно отработали по враждебным целям в Краснодарском крае РФ. Были поражены два важных предприятий, работающих на военно-промышленный комплекс страны-оккупантки – Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская".

Между тем в российском Краснодарском крае, в частности в городах Краснодар, Славянск-на-Кубани, Новороссийск, Туапсе, Геленджик, Приморско-Ахтарск и Тамань, в ночь на 17 февраля были слышны взрывы. Предварительно регион посетили "неизвестные" беспилотники.

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