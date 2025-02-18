"Вылезай – живой будешь!" В ГУР показали уникальные кадры штурмовой операции на Купянском направлении. Видео
Украинские разведчики показали редкие кадры зачистки местности от оккупантов на Купянском направлении. Российские военные безуспешно пытались скрыться от воинов подразделения "Стугна" в домах, в которых когда-то жили украинцы.
Соответствующее видео 18 февраля опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Дезинфекция от московской заразы – работают воины подразделения "Стугна", – говорится в публикации.
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В разведке рассказали, что на видео показаны события поздней осени 2024 года.
Воины подразделения "Стугна", входящего в "Спецподразделение Тимура" ГУР, выполняли зачистку установленного района на Купянском направлении.
Оккупанты пытались скрыться от украинских воинов в бывших частных домах в одном из населенных пунктов.
Один из них никак не хотел выходить, хотя спецназовец предлагал ему выбрать жизнь. "Ты сдаешься или нет? Вылезай, живой будешь. Выползай", – предупреждал защитник.
"На видео – атмосфера перед выходом на штурмовую операцию, кадры финального брифинга, особые ритуалы бойцов, а главное – зафиксированные нашлемными камерами эксклюзивные эпизоды дезинфекции от московской заразы. Борьба продолжается!" – заявили в ГУР.
Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники показали, как уничтожили позиции врага на Сумском направлении. Удары по укрытию оккупантов и огневой позиции нанесли с помощью FPV-дронов.
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