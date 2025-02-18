Точность FPV-дронов не подвела: украинские пограничники уничтожили вражеские позиции на Сумском направлении. Видео

Украинские пограничники продолжают наносить потери российским оккупантам. Недавно они уничтожили вражеские позиции на Сумском направлении.

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Удары по российскому укрытию и позиции АГС нанесли с помощью FPV-дронов. Видео поражения показали в Государственной пограничной службе Украины.

Поражение, отметили в ГПСУ, произвели воины бригады "Сталевий кордон".

"Пограничники "Сталевого кордону" уничтожили вражеские позиции на Сумском направлении – точность FPV-дронов не подвела!" – отмечено в сообщении.

На опубликованном видео зафиксировано уничтожение позиции российского АГС, а также вражеского блиндажа: несколько FPV-дронов были ювелирно направлены украинскими воинами прямо внутрь укрытия.

Где именно было поражение, в ГПСУ не уточнили. В то же время на карте DeepState как подконтрольный оккупационным войскам указан небольшой участок площадью 0,69 кв. км у украинско-российской границы к востоку от украинского выступа в Курской области.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский напомнил, почему Курская операция важна для Украины. По его словам, РФ хотела превратить Сумщину в "санитарную зону". Именно эти планы сорвало украинское наступление на российскую территорию.

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