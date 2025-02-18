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Точность FPV-дронов не подвела: украинские пограничники уничтожили вражеские позиции на Сумском направлении. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
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Украинские пограничники продолжают наносить потери российским оккупантам. Недавно они уничтожили вражеские позиции на Сумском направлении.

Видео дня

Удары по российскому укрытию и позиции АГС нанесли с помощью FPV-дронов. Видео поражения показали в Государственной пограничной службе Украины.

Поражение, отметили в ГПСУ, произвели воины бригады "Сталевий кордон".

"Пограничники "Сталевого кордону" уничтожили вражеские позиции на Сумском направлении – точность FPV-дронов не подвела!" – отмечено в сообщении.

На опубликованном видео зафиксировано уничтожение позиции российского АГС, а также вражеского блиндажа: несколько FPV-дронов были ювелирно направлены украинскими воинами прямо внутрь укрытия.

Точность FPV-дронов не подвела: украинские пограничники уничтожили вражеские позиции на Сумском направлении. Видео
Точность FPV-дронов не подвела: украинские пограничники уничтожили вражеские позиции на Сумском направлении. Видео
Точность FPV-дронов не подвела: украинские пограничники уничтожили вражеские позиции на Сумском направлении. Видео
Точность FPV-дронов не подвела: украинские пограничники уничтожили вражеские позиции на Сумском направлении. Видео

Где именно было поражение, в ГПСУ не уточнили. В то же время на карте DeepState как подконтрольный оккупационным войскам указан небольшой участок площадью 0,69 кв. км у украинско-российской границы к востоку от украинского выступа в Курской области.

Точность FPV-дронов не подвела: украинские пограничники уничтожили вражеские позиции на Сумском направлении. Видео

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский напомнил, почему Курская операция важна для Украины. По его словам, РФ хотела превратить Сумщину в "санитарную зону". Именно эти планы сорвало украинское наступление на российскую территорию.

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