'Одна из особенностей войны': Волошин рассказал, чем отличается 'килзона' на юге

Ситуация на южном направлении фронта остается напряженной, но без резких изменений. Одной из особенностей боевых действий в степной зоне является более широкая "килзона", чем на других направлениях.

Ежедневно стороны применяют авиаудары, беспилотники и роботизированные комплексы, что значительно усложняет оборону. Об этом рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По словам Волошина, больше всего столкновений за последние сутки зафиксировано на Гуляйпольском направлении – 36 из 50 случаев.

Противник также пытался штурмовать украинские позиции у Белогорья и к северу от Гуляйполя – в Доброполье и Прилуках, осуществляя попытки инфильтрации вглубь обороны.

Спикер отметил, что дроны-камикадзе врага наносят меньше ударов, однако авиаудары растут: за минувшие сутки зафиксировано более 20 авиаударов с применением 70 корректируемых бомб.

Кроме того, стороны активно используют беспилотники и наземные роботизированные комплексы: враг применяет до 2000 FPV дронов, 150–200 барражирующих боеприпасов и 200–250 БПЛА для разведки, а также роботизированные платформы для логистики и эвакуации раненых.

Волошин пояснил, что в степной зоне линия боевого соприкосновения составляет более 100 км, поэтому противник не может незамеченным обходить позиции ВСУ. Поэтому он активнее применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

"Одна из самых больших особенностей войны в степи - это то, что "килзона" (участок местности, который находится под плотным, перекрестным огнем – ред.) у нас, она значительно шире, чем там, где пересеченная местность. Сегодня эта так называемая "килзона", то есть полоса от линии боевого соприкосновения, в которой наносится поражение по всему, что движется, можно так сказать, она уже у нас примерно доходит до 15, а то и до 20 км от линии боевого соприкосновения", – рассказал он.

Напомним, на юге Украины линия фронта остается напряженной, однако существенных сдвигов в боевой обстановке пока не зафиксировано. Самые интенсивные боевые действия продолжаются на Гуляйпольском направлении, где за минувшие сутки произошло около пятнадцати столкновений между украинскими защитниками и российскими войсками. Общая ситуация на южном отрезке фронта остается сложной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская армия сосредоточила значительные силы сразу нескольких армий на южном направлении, пытаясь продвинуться вглубь украинской обороны. В то же время Силы обороны Украины проводят активные маневренные действия.

