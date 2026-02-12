'Ситуация напряженная': Волошин назвал самое горячее направление фронта на юге

На юге Украины линия фронта остается напряженной, однако существенных сдвигов в боевой обстановке пока не зафиксировано. Самые интенсивные боевые действия продолжаются на Гуляйпольском направлении, где за минувшие сутки произошло около пятнадцати столкновений между украинскими защитниками и российскими войсками.

Общая ситуация на южном отрезке фронта остается сложной. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

На Ореховском направлении противник совершил одну попытку штурма – юго-восточнее Степногорска. Атака была отбита, украинские позиции удержаны. В то же время на Александровском направлении российские подразделения пять раз пытались прорвать оборону ВСУ, но без успеха.

Отдельное внимание Волошин обратил на активизацию авиации противника. По его данным, прошедшие сутки стали рекордными по количеству авиаударов за последнее время: зафиксировано 25 ударов с применением более сотни управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг выпустил более 60 неуправляемых авиационных ракет.

Комментируя сообщения о якобы отступлении российских сил на Гуляйпольском направлении, спикер подчеркнул, что речь идет не о классическом контрнаступлении. Украинские военные проводили контрдиверсионные и поисково-ударные действия, уничтожая вражеские группы, которые пытались проникнуть вглубь обороны, в частности в районе населенного пункта Терновое.

Также Волошин подтвердил наличие отдельных проблем со связью у российских войск, при этом отметив, что они не являются критическими и не мешают противнику продолжать активные действия на южных направлениях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская армия сосредоточила значительные силы сразу нескольких армий на южном направлении, пытаясь продвинуться вглубь украинской обороны. В то же время Силы обороны Украины проводят активные маневренные действия.

