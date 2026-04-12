Одна цель – одна ракета: в Воздушных силах показали ЗРК Patriot, которым закрывают украинское небо. Видео

Зенитно-ракетный комплекс Patriot сбивает любые воздушные цели, в том числе наиболее опасные, имеющиеся в арсенале российских агрессоров. Речь о баллистических и аэробаллистических ракетах типа "Искандер" и "Кинжал".

Украинские защитники благодарят партнеров нашей страны, которые предоставляют нам это вооружение. Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины показало, как именно наши воины применяют ЗРК Patriot.

"Комплекс активно используется нашими подразделениями для отражения ракетных ударов. Обеспечиваем прикрытие важных объектов энергетической инфраструктуры. Это эффективное оружие, которое способно уничтожать баллистические ракеты. Техника в надежных руках. Уверен, что "железо" не подведет и люди тем более", – говорит Александр, командир подразделения, работающего на ЗРК.

Благодаря нашим партнерам за предоставленное вооружение и ракеты, он отдельно подчеркнул, что "ракет много не бывает".

О чем речь

За время полномасштабной войны в Украине именно комплексы Patriot эффективно уничтожали почти все известные воздушные цели противника, среди которых сверхзвуковые Су-34, стратегические крылатые ракеты Х-101, Х-555, "Калибр", аэробаллистические Х-47М2 "Кинжал" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Ракеты для комплексов Patriot делятся на три основных вида: RAS-2 – с осколочно-фугасными боеголовками для поражения самолетов и крылатых ракет на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км; PAC-3 CRI – высокоманевренные ракеты-перехватчики, эффективные против гиперзвуковых аэробаллистических целей на высоте до 20 км и расстоянии до 40 км; PAC-3 MSE – новейшие ракеты-перехватчики с улучшенной динамикой и маневровыми возможностями, способные поражать баллистические цели на высоте до 24 км и расстоянии до 60 км.

Украине не хватает боеприпасов

Война США и Израиля против Ирана может еще больше подорвать американскую поддержку Украины. Если боевые действия на Ближнем Востоке затянутся, возможно сокращение поставок американских вооружений. Причем критической проблемой для Украины может стать сокращение поставок именно ракет ПВО Patriot, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Украинцам до сих пор не хватает батарей ПВО Patriot, чтобы перекрыть небо над всеми городами страны. Но еще больше сейчас не хватает боеприпасов для этой ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, военные НАТО были шокированы тем, как быстро украинцы освоили сложную работу с полными комплексами американской противовоздушной обороны Patriot. И теперь, как утверждает командующий НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, не украинцы у американцев, а наоборот, американцы учатся у украинцев работе с этим ПВО.

