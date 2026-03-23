Одни из первых в мире: подразделение 'Орион' запустило управление дронами Vampire из любой точки планеты

Представьте: пилот открывает ноутбук в обычной квартире где-то на западе Украины, подключается к интернету, берет пульт – и через несколько минут управляет боевым дроном, который летит над фронтом в Харьковской области. Он успешно доставляет воду, еду и боеприпасы бойцам на позиции или выполняет боевую миссию. До передовой – сотни километров.

Операторы подразделения "Орион" стали одними из первых в Украине и мире, кто испытал технологию дистанционного управления тяжелыми дронами Vampire через спутниковый интернет, что позволяет выполнять миссии на фронте из любой точки мира, где только есть интернет.

"Когда пилоты БПЛА стали главной мишенью РФ, мы начали искать, как их спрятать от врага"

Сама по себе технология дистанционного управления дронами уже была испытана несколько лет назад, но на дронах, которые почти в пять раз дороже Vampire, ими гораздо труднее управлять, они дороже и сложнее в обслуживании. Научиться управлять такими дронами можно только за месяц, тогда как Вампиром – за 5 дней.

А главное – у Vampire намного лучше защита от РЭБов и еще Vampire можно посадить в любой лесополосе даже не зависимо от радиогоризонта. Простыми словами, военному не нужно дополнительно тащить на себе тяжелое дорогостоящее оборудование еще и для посадки Vampire после выполнения. Поэтому технология дистанционного управления такими простыми в использовании гексакоптерами с большой грузоподъемностью – это абсолютный прорыв. В итоге это значительно ускоряет подготовку новых пилотов и позволяет масштабировать целую систему дистанционных операторов.

Еще в 2022 году во время боев за Бахмут стало очевидно: операторы дронов на фронте находятся в такой же опасности, как и пехота. Враг быстро понял, что пилоты БПЛА – одна из ключевых целей. Именно они ведут разведку, корректируют удары и уничтожают логистику противника.

Поэтому позиции операторов стали приоритетной целью для рф. По ним начали целенаправленно работать артиллерией, FPV-дронами и авиабомбами. Тогда наши военные начали искать способ отвести пилотов от линии фронта.

"Мы консультировались с разработчиками различных технологических решений и осенью 2025 года нашли то, что искали. Украинские инженеры смогли адаптировать технологию дистанционного управления тяжелыми дронами через спутниковую связь. Это позволило отвести пилотов на значительную дистанцию от фронта и получить стабильный канал управления", – объясняет офицер группы управления штаба подразделения "Орион" Владислав Золотарев.

"Вскоре врага можно будет уничтожать из любой точки мира"

Для управления дроном на большом расстоянии нужны ноутбук, пульт управления и защищенное интернет-соединение.

В дрон интегрируют специальный модуль, который позволяет передавать сигнал управления через спутниковый канал связи. После подключения оператор получает полный контроль над дроном и может выполнять миссии на фронте, находясь за сотни километров от боевых действий.

Фактически единственное условие для работы – стабильный интернет.

"Изменение логики войны: оператор далеко от передовой, а за него работают роботы"

Главное преимущество – безопасность пилотов.

"Если пилот не на фронте – это фактически 100% защита от поражения", – говорит Владислав Золотарев.

К тому же обычные дроны сильно зависят от радиосвязи. Из-за радиогоризонта сигнал может исчезать, а российские средства РЭБ часто его глушат. Управление через спутниковый интернет значительно уменьшает эти ограничения: дрон может работать стабильнее, летать на большие расстояния и выполнять более сложные миссии. Фактически это меняет саму логику войны – оператор может быть далеко от передовой, а дроны выполняют разведку, наносят удары и доставляют грузы на позиции.

"Орион" одним из первых в истории выполнил сложную логистическую миссию на расстоянии более 1100 км от фронта

Один из самых сложных участков, где сегодня работают операторы – Купянское направление. Подразделению "Орион" приходится доставлять воду, еду и оборудование через реку Оскол, именно этот район контролирует элитное российское подразделение "Рубикон".

Из-за мощного РЭБ врага и сложного рельефа местности обычные дроны здесь часто просто не работают. Сигнал теряется из-за радиогоризонта, а если дрон спускается ниже для точного сброса груза, связь с оператором может пропасть.

В таких условиях начали использовать тяжелые дроны Vampire со спутниковым управлением.

"Дрон загружают водой, едой или оборудованием и запускают с точки старта. Он перелетает через Оскол, садится возле позиций пехоты или командного пункта, бойцы забирают груз – и дрон возвращается обратно", – рассказывает офицер группы управления штаба подразделения "Орион" Владислав Золотарев.

Ранее для такой задачи приходилось отправлять автомобиль под обстрелами. Теперь эту работу выполняет дрон. Фактически Vampire заменяет логистическую машину и спасает жизни водителей и экипажей.

Так, например, был случай, когда оператор подразделения "Орион" находился на западе Украины – более 1100 километров от фронта – и дистанционно выполнил сложную логистическую миссию: поднял дрон, провел его на позиции и доставил необходимый груз украинским военным.

"Вместо автомобиля с экипажем под обстрелами – центры дистанционного управления роботами"

В подразделении "Орион" говорят: дистанционное управление Vampire – только первый шаг. Сейчас военные уже ищут технические решения, которые позволят так же управлять и другими дронами – прежде всего разведывательными.

"Мы будем искать подобные решения также для других БПЛА – например для мавиков или разведки. Их уже тестируют и разрабатывают", – говорит Владислав Золотарев.

Со временем это может перерасти в полноценные центры управления дронами. В тылу – например на западе или в центре Украины – будут работать операторы, которые будут управлять беспилотниками на разных участках фронта: проводить разведку, поражать цели и обеспечивать логистические перевозки. Фактически это начало нового, более роботизированного этапа войны, где все больше боевых задач будут выполнять дроны, а люди будут управлять ими на безопасном расстоянии от передовой.

Справка:

Подразделение "ОРИОН" – это пограничная комендатура быстрого реагирования ГПСУ, бригады гвардии наступления "Месть".