Одного класса с 'Шахедами': Дикий рассказал о дронах, долетевших до Санкт-Петербурга

Атака на нефтебазу в Ленинградской области РФ на днях была осуществлена с помощью украинского аналога иранских дронов-камикадзе "Шахед". Украинские компании смогли с нуля разработать БПЛА с сопоставимыми с иранскими беспилотниками тактико-техническими характеристиками – и уже в 2023 году опробовали их не только на полигонах, но и в реальных боевых условиях.

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Теперь на вооружении Украины появились БпЛА, которые не только могут пролететь более 1000 км, но и способны поражать цели по заранее введенным координатам. Об этом рассказал ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что Украине понадобился год, чтобы научиться эффективно противодействовать иранским дронам-камикадзе, которыми Россия начала атаковать наше государство еще с 2022 года. Параллельно, добавил Дикий, украинские специалисты работали над созданием оружия с такими же тактико-техническими характеристиками. И атака дронов на нефтебазу под Санкт-Петербургом на днях стала визуальным подтверждением того, что эта работа была успешной.

"Фактически мы говорим о дронах одного класса. То, о чем мы сейчас говорим – это фактически украинские аналоги "Шахедов". Это не значит, что они обязательно именно так выглядят, но я имею в виду тактико-технические характеристики. То есть, это дрон дальнего радиуса действия, который может долететь более тысячи километров и там поразить цель по заранее введенным координатам. Это фактически одного класса машины", – подчеркнул ветеран.

Он также акцентировал внимание на том, что Россия не смогла самостоятельно разработать что-либо подобное. В конце концов, ей это не очень было и нужно, ведь "братский" Иран не только передавал государству-агрессору партии своих дронов еще с начала полномасштабной войны, но и выдал РФ фактически "лицензию" на их производство, а также поставил линию сборки. Это позволило оккупантам начать собирать в городе Елабуга в Татарстане около 300 машин в месяц.

У Украины же, в отличие от РФ, столь "щедрых" союзников, готовых делиться технологиями производства дронов-камикадзе дальнего радиуса действия, говорит Дикий, не нашлось.

"Мы же вынуждены были стартовать с нуля. Никто из западных союзников ничего подобного нам не предоставил. Поставлена задача была еще в 2022 году. Уже в 2023-м пошли первые испытания. Первые наши машины, в частности, те же "Бобры", спонсируемые Фондом Приюты, они уже летали вокруг "Москва-Сити". Это тоже была операция ГУР. Кстати, это тоже было такое сугубо украинское сочетание: операцию планирует именно ГУР (пожалуй, на сегодняшний день самая мощная наша спецслужба), но при этом используются вообще неофициальные машины, проспонсорированные частными волонтерскими фондами", – отметил эксперт, не без иронии назвав использование Силами обороны оружия, даже не поставленного на баланс ВСУ, "ярким примером "государственно-частного сотрудничества".

Дикий добавил, что производство дронов в Украине активно развивается. Над их разработкой и изготовлением работают как государственные оборонные заводы, так и (в большей степени) они появляются в результате частных инициатив.

"Не менее десятка, а сейчас уже около 15 различных компаний, конкурирующих между собой в хорошем смысле. Параллельно решается три задачи. Первая – как долететь еще дальше. Вторая – как понести большее количество взрывчатки, потому что размер боевой части многое определяет. От этого зависит, какую именно цель ты можешь поразить. И, наконец, ключевой вопрос: как точно навести цель", – отметил он.

Напомним, 18 января стало известно, что под Санкт-Петербургом дрон атаковал нефтяной терминал. Российские Telegram-каналы заявили, что "ВСУ пытались атаковать" нефтяной терминал в Санкт-Петербурге беспилотником, который "нес на себе около 3 кг взрывчатки". Ссылаясь на неназванные источники, пропагандисты писали, что обломки БПЛА упали на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

В то же время тот факт, что беспилотник долетел до Питера, впервые подтвердили в минобороны РФ. Правда, там традиционно заявили об обезвреживании БпЛА и о том, что он якобы не причинил вреда.

Зато у ГУР, которое взяло на себя ответственность за атаку – другая информация о результатах применения этого дрона. Разведчики рассказали, что задачи выполнили с привлечением современных украинских средств и имеют подтверждение попадания по целям. Пока же уточнение по поводу последствий атаки продолжается, российским захватчикам в Ленинградской области и в самом Санкт-Петербурге в ГУР посоветовали привыкать к тому, что они отныне – также в зоне досягаемости украинских сил.

Впоследствии появились еще более интересные детали атаки, ставшие красноречивым свидетельством реального состояния российского ПВО: оказывается, перед тем, как поразить нефтебазу, украинский дрон пролетел над резиденцией Путина на Валдае. А в ее защиту от атак с воздуха брошены максимальные ресурсы ПВО.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, ударивший по российскому Петербургу дрон произвела Украина. До того как поразить цель, беспилотник пролетел 1250 км.