Одного 'отказника' заставили выкопать себе могилу и расстреляли: пленные 'вагнеровцы' рассказали о позорных поражениях на Донбассе

Два бывших бойца российской частной военной компании "Вагнер" рассказали о своем ужасном опыте на поле боя на востоке Украины. Их подразделения несли невероятные потери на поле боя, но любой, кто колебался в выполнении приказов, был немедленно расстрелян их собственными командирами.

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Об этом террористы ЧВК, которые попросили не раскрывать их личности, рассказали изданию CNN, находясь в плену у украинских военнослужащих. В руки ВСУ они попали в конце прошлого года. Перед приездом в Украину, отбывали срок в тюрьмах РФ, где и были завербованы.

Боевики рассказали в частности об ужасных потерях в атаках "первой волны", напоминающих атаки Первой мировой войны.

"Нас было 90 человек. 60 человек погибли в том первом штурме, убиты минометным огнем. Несколько человек остались ранены. Если одна группа терпит неудачу, сразу отправляется вторая. Если второй не удалось, они отправляют третью группу", – сказал один из них, вспоминая свой первый штурм под Белогоровкой на Луганщине.

Другой боевик участвовал в штурме, который длился пять дней, через лес в районе города Лисичанск.

"Первые шаги в лес были трудными из-за мин. Из 10 ребят семеро были убиты сразу. Вы не можете помочь раненым. Украинцы сильно стреляли по нам, так что даже если их ранения были незначительными, ты должен идти дальше, иначе ты сам попадешь под огонь", – вспоминал "вагнеровец".

"Вы находитесь в этом в течение пяти дней, люди умирают прямо рядом, молятся Богу, просят воды. Вы думаете, что можете опустить оружие, и ничего больше не произойдет. А потом через 10 минут снова начинается бой", – рассказал он.

По словам мужчин, альтернатива ходьбе по минным полям навстречу украинской артиллерии была столь же смертоносной.

"Мы не могли отступить без приказа, потому что, если мы не выполним приказ, нас убьют", – сказал один из заключенных.

"Один человек остался на позиции, он очень испугался, это был его первый штурм. Мы получили приказ бежать вперед. Но мужчина спрятался под деревом и отказался. Об этом доложили командованию и все. Его отвели на 50 метров от базы. Он копал себе могилу, а потом был расстрелян", – рассказали боевики о "порядках" в ЧВК.

Напомним: один из бывших российских заключенных, который стал "вагнеровцем" и попал в плен ВСУ и рассказал, что в российскую ЧВК "Вагнер" набирают заключенных, которые болеют тяжелыми инфекционными заболеваниями, – ВИЧ и гепатит. Перед отправкой на фронт больные оккупанты также проходили медицинский осмотр, однако причин не допускать их не было выявлено. Захватчик был ранен в руку – у него началось кровотечение, что при наличии ВИЧ и гепатита очень опасно для окружающих

Как сообщал OBOZREVATEL:

– российский ППК "Вагнер", отправивший и потерявший на войне против Украины множество своих наемников, начал заниматься "оптовыми" перевозками ликвидированных боевиков. Цинковые гробы грузами по 6 тонн доставляют под Москву, где любопытные местные жители уже нашли тайное захоронение "вагнеровцев";

– владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, якобы они перестали вербовать в тюрьмах РФ заключенных для участия в войне против Украины. Причину этого он не указал.

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