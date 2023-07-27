Офицер Нацгвардии прополз 150 метров, чтобы уничтожить вражеский танк в Луганской области. Фото

Украинские защитники продолжают поражать своей отвагой, мощью и выносливостью. Так, офицер Нацгвардии ночью 27 июля успешно прополз около 150 метров и уничтожил находившийся в районе Серебрянского лесничества вражеский танк.

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Об этом сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор. Так, сегодня в 4 часа ночи вражеский танк вышел на позицию для прямого обстрела подразделения 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.

Старший лейтенант Виктор Хоменко приказал своим подчиненным открыть огонь по вражескому танку, а сам взял противотанковый гранатомет NLAW и двинулся по ходам сообщений к вражеской цели.

Ввиду сложных условий ведения огня в лесу, не позволявших стрелять с большого расстояния, офицер решил самостоятельно подойти к переднему краю.

Он вылез из окопа и прополз около 150 метров к танку, после чего произвел точный выстрел и успешно уничтожил вражескую цель.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины ударили по заброшенным фермам во временно оккупированном Крыму. Там находился личный состав и хранились боеприпасы российских оккупантов.

Напомним, что Залужный показал видео с работой "Гиацинта" на одном из самых сложных направлений. Несмотря на то что гаубицы не новые, в умелых руках украинской артиллерии они довольно эффективно работают по позициям врага.