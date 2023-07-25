В Крыму зафиксировано попадание в заброшенные фермы с личным составом и боеприпасами оккупантов: Братчук рассказал подробности

Бойцы Вооруженных сил Украины попали в заброшенные фермы во временно оккупированном Крыму. Там находился личный состав и боеприпасы русских оккупантов.

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Об этом в эфире национального марафона "Единые новости" рассказал представитель добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, это произошло в селе Красная Поляна (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Поступила информация, что в село Красная Поляна Красногвардейского района, неподалеку от Красногвардейска, направляется много автомобилей скорой помощи. Предварительно есть информация о попадании в две заброшенные фермы, где находился личный состав и склады с боеприпасами российской оккупационной армии", – сказал Братчук.

Как известно, в ночь на 24 июля беспилотники попали в боеприпасы российских захватчиков в Джанкойском районе временно оккупированного полуострова.

К слову, во временно оккупированном Крыму дважды в сутки 24 июля раздавались взрывы – утром там заявили о "хлопке" в Джанкойском районе. Сначала говорили, что дым поднялся над птицефабрикой, затем – в районе военного аэродрома, но наконец-то подтвердили "атаку БПЛА" на склад боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на военном составе во временно оккупированном Крыму, где утром 22 июля прогремели мощные взрывы, хранилось три тонны артиллерийских боеприпасов. Состав вспыхнул, якобы, после атаки беспилотного летательного аппарата.