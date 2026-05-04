Офицерам РФ на двух направлениях фронта запретили отпуска: Волошин раскрыл детали

В российских подразделениях на юге Украины ужесточили ограничения для офицерского состава. На двух направлениях фронта отпуска фактически запрещены.

Это связывают как с подготовкой к активным боевым действиям, так и с проблемами в оборонительных укреплениях. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, ограничения на отпуска для офицеров действуют в российских подразделениях на Приднепровском и Ореховском направлениях.

В частности, на Приднепровском направлении запрет касается подразделений, участвующих в штурмовых действиях.

Как сообщает украинская разведка, одной из причин стало неудовлетворительное обустройство инженерных и фортификационных сооружений.

После проверки комиссии из высшего штаба были выявлены проблемы с подготовкой обороны, в частности береговой линии. Именно поэтому офицеров решили оставить на местах для устранения недостатков.

На Ореховском направлении отпуска для офицеров приостановлены до 9 мая.

По словам спикера, российские войска ожидают активизации боевых действий со стороны Сил обороны Украины именно в этот период.

"Россияне ожидают нашей активизации именно в это время", – сказал он.

Волошин также сообщил, что на Приднепровском направлении российские подразделения получили более 1500 FPV-дронов.

Эти беспилотники планируют использовать для поддержки штурмовых действий, в частности во время высадки на островах.

По словам спикера, российские войска уже демонстрируют признаки активизации. Украинские военные фиксируют существенное увеличение количества штурмовых действий.

Если раньше речь шла о нескольких десятках атак, то сейчас их количество возросло почти до полутора сотен на направлении.

"Мы уже это видим, потому что фиксируем рост от двух десятков до почти полторы сотни штурмов на направлении", – добавил Волошин.

Напомним, войска РФ определили приоритетным для наступательных операций Гуляйпольское направление, а не защиту от украинских контратак на Александровском направлении. Именно под Гуляйполе российское командование перебрасывает наибольшее подкрепление.

