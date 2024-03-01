Оформили по полной: украинские защитники уничтожили вражеский новенький танк Т-90. Видео

Подразделение патрульной полиции "Хижак" в последний день зимы на одном из горячих направлений фронта уничтожило российский танк Т-90. По новейшей технике россиян украинские защитники ударили FPV-дроном.

Ликвидацию вражеского танка показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он добавил, что "хищникам досталась вкусная добыча", которую "оформили по полной".

Правоохранитель не уточнил, кто именно из бойцов "оформил" вражескую технику. Отметим, что "Хижак" – боевое подразделение Департамента патрульной полиции, созданное именно для выполнения специальных боевых задач. Бойцы-хищники активно используют беспилотные летательные аппараты.

Боевое подразделение в Департаменте патрульной полиции начали формировать уже 24 февраля 2022 года. Глава патрульных Евгений Жуков, позывной Маршал, пришел в полицию из армии, из десантной бригады. Именно он и создал отряд (который со временем расширился до полноценного боевого подразделения) "Хищник".

Бойцы из этого подразделения защищали Ирпень. А сейчас патрульные подразделения воюют по всей линии фронта – от Донбасса до Запорожского направления.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 февраля украинские военнослужащие также сбили еще два российских истребителя Су-34. Враг понес потери на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

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