'Ого, это же ПЗРК – и я умею из него стрелять': командир отделения 82-й бригады ДШВ рассказал, как встретил полномасштабное вторжение РФ. Видео

Командир отделения ЗРВ 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Михаил "Тапир" воюет против российских оккупантов с 2014 года. После нескольких ранений и реабилитации он вернулся на войну, а полномасштабное вторжение РФ встретил в составе 80-й бригады на Николаевщине.

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Его рассказ был опубликован на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram. Первое сражение с российскими войсками "Тапир" принял в районе села Прибужаны, а затем сбил вражеский вертолет в Раково – селе возле города Вознесенск.

"Местная тероборона из Вознесенска передавала нашей артиллерии координаты, и наша артиллерия по этим координатам жгла российские колонны. А наши непосредственно задачи были прикрывать артиллерию", – говорит военнослужащий.

Он вспоминает, как 2 марта 2022 года проснулся и увидел в 80 метрах от себя российский вертолет Ми-24, который начал бить неуправляемыми авиационными ракетами по технике ВСУ.

"3 марта ко мне попал "Перун" (ПЗРК Piorun. – Ред.) удивительным образом – нам его привезли случайно...Я его открыл и понял – это ПЗРК, ого, я умею из этого стрелять", – рассказал защитник. Именно из этого оружия он и сбил вертолет в Раково.

Воин отметил, что для него война началась еще на Майдане во время Революции Достоинства – когда "подонки пытались продать нашу страну россиянам". А потом он уже пошел добровольцем в армию.

"Я хочу иметь свою страну, я хочу говорить на украинском. Я хочу жить в свободной стране, когда я влияю, когда я могу выбирать, когда я могу жить, а не существовать как раб, когда один какой-то человек за меня решает мою судьбу, а я должен ему повиноваться...Нет вариантов, с ними (с россиянами. – Ред.) не договоришься, они занимаются геноцидом", – сказал Михаил.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 декабря украинские воины уничтожили российский транспортный вертолет. Потери враг понес на Лиманском направлении.

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