Огонь был виден издалека: на Новопавловском направлении украинские дроны уничтожили технику окупантов. Видео

Воины 110 механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко эффективно истребляют российских оккупантов и их технику на Новопавловском направлении. Там оккупанты сейчас используют гражданские автомобили, которые даже не пытаются защитить от ударов дронов.

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На гражданских авто захватчики отправляются в штурмы, где украинские воины превращают их в груду охваченного пламенем металлолома. Подробности и видео опубликовали в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки "Хортица".

Эффективную "демилитаризацию" оккупантов, пересевших на гражданские автомобили, проводят на Новопавловском направлении.

"Операторы батальона беспилотных систем уничтожили несколько единиц небронированной техники, которую россияне использовали на штурмах. Отсутствие бронетехники заставляет захватчиков использовать гражданскую автотехнику, которую оккупанты даже не пытаются защитить от ударов дронов. Это приводит к тому, что техника красиво горит", – отмечено в сообщении.

Для "демилитаризации" защитники используют FPV-дроны.

"На буханках или жигулях – все равно будет в пух и прах", – отметили в ОСУВ "Хортица".

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1060 человек в сутки. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 17 боевых бронированных машин, 54 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 172 БПЛА оперативно-тактического уровня, 126 автомобилей и 4 единицы спецтехники оккупантов.

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