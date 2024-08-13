Огонь, 'скорее всего', вспыхнул изнутри: эксперты МАГАТЭ посетили ЗАЭС для определения причины пожара на градирне

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы ознакомиться с последствиями пожара, произошедшего 11-12 августа. Специалисты затруднились четко назвать причину возгорания.

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Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте МАГАТЭ. По словам генерального директора организации Рафаэля Гросси, команда оценила, что маловероятно, что первоисточник пожара возник у основания градирни.

"Установлено, что повреждение, скорее всего, сосредоточено во внутренней части градирни на уровне распределения водяных форсунок, расположенном на высоте около десяти метров", – отметили в МАГАТЭ.

Сообщается, что команда запросила доступ к уровню распределения воды на форсунках и бассейну холодной воды, который является основой градирни. Российские оккупанты "по соображениям безопасности" не позволили экспертам осмотреть эти два места.

В отчете говорится, что команда МАГАТЭ заметила обгоревшие участки во внутреннем оборудовании выше, у уровня распределения водяных форсунок. Они также увидели капли обгоревшего пластика и обломки бетона, разбросанные по бассейну с холодной водой. Команда оценила, что эти капли соответствуют расплавленной и упавшей пластиковой сетке, образовавшейся во время пожара. Также специалисты заметили на месте стойкий запах от пожара.

"Во время обхода не было обнаружено ни шин, ни остатков беспилотника", – также отметили в агентстве.

Там добавили, что пожар не повлиял на ядерную безопасность станции, поскольку градирни не эксплуатируются. Уровень радиации остается в норме.

"Пока команда не смогла сделать окончательных выводов на основе полученных данных и наблюдений. МАГАТЭ продолжит свой общий анализ после дополнительного обзора и получения доступа к уровню распределительного устройства водяного распылителя и бассейна холодной воды", – подытожили в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 11 августа президент Зеленский показал кадры пожара, который российские оккупанты устроили на Запорожской атомной электростанции. Он призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста.

– Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что россияне на ЗАЭС подожгли большое количество автомобильных шин в градирне объекта. Он подчеркнул, что пожар произошел не на самой станции.

– Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что пожар на ЗАЭС – это провокация российских оккупантов, контролирующих станцию. Расстояние до рабочих энергоблоков и ядерных установок составляет около километра, поэтому никакой опасности радиации нет.

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