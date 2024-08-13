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Огонь, "скорее всего", вспыхнул изнутри: эксперты МАГАТЭ посетили ЗАЭС для определения причины пожара на градирне

Марина Погорилко
War
2 минуты
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Огонь, 'скорее всего', вспыхнул изнутри: эксперты МАГАТЭ посетили ЗАЭС для определения причины пожара на градирне

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы ознакомиться с последствиями пожара, произошедшего 11-12 августа. Специалисты затруднились четко назвать причину возгорания.

Видео дня

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте МАГАТЭ. По словам генерального директора организации Рафаэля Гросси, команда оценила, что маловероятно, что первоисточник пожара возник у основания градирни.

Огонь, "скорее всего", вспыхнул изнутри: эксперты МАГАТЭ посетили ЗАЭС для определения причины пожара на градирне
Огонь, "скорее всего", вспыхнул изнутри: эксперты МАГАТЭ посетили ЗАЭС для определения причины пожара на градирне

"Установлено, что повреждение, скорее всего, сосредоточено во внутренней части градирни на уровне распределения водяных форсунок, расположенном на высоте около десяти метров", – отметили в МАГАТЭ.

Сообщается, что команда запросила доступ к уровню распределения воды на форсунках и бассейну холодной воды, который является основой градирни. Российские оккупанты "по соображениям безопасности" не позволили экспертам осмотреть эти два места.

ЗАЭС со спутника
Инцидент на Запорожской атомной электростанции

В отчете говорится, что команда МАГАТЭ заметила обгоревшие участки во внутреннем оборудовании выше, у уровня распределения водяных форсунок. Они также увидели капли обгоревшего пластика и обломки бетона, разбросанные по бассейну с холодной водой. Команда оценила, что эти капли соответствуют расплавленной и упавшей пластиковой сетке, образовавшейся во время пожара. Также специалисты заметили на месте стойкий запах от пожара.

"Во время обхода не было обнаружено ни шин, ни остатков беспилотника", – также отметили в агентстве.

Огонь, "скорее всего", вспыхнул изнутри: эксперты МАГАТЭ посетили ЗАЭС для определения причины пожара на градирне

Там добавили, что пожар не повлиял на ядерную безопасность станции, поскольку градирни не эксплуатируются. Уровень радиации остается в норме.

"Пока команда не смогла сделать окончательных выводов на основе полученных данных и наблюдений. МАГАТЭ продолжит свой общий анализ после дополнительного обзора и получения доступа к уровню распределительного устройства водяного распылителя и бассейна холодной воды", – подытожили в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 11 августа президент Зеленский показал кадры пожара, который российские оккупанты устроили на Запорожской атомной электростанции. Он призвал мир и МАГАТЭ отреагировать на провокацию государства-террориста.

– Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что россияне на ЗАЭС подожгли большое количество автомобильных шин в градирне объекта. Он подчеркнул, что пожар произошел не на самой станции.

– Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что пожар на ЗАЭС – это провокация российских оккупантов, контролирующих станцию. Расстояние до рабочих энергоблоков и ядерных установок составляет около километра, поэтому никакой опасности радиации нет.

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