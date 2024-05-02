Ограничение съемки Украины из космоса: Минобороны будет работать с одной из крупнейших спутниковых компаний мира

Украина будет сотрудничать с одной из самых крупных мировых компаний в сфере спутниковой съемки для того, чтобы ограничить космическую съемку территории нашего государства. Эти изображения может заказывать страна-агрессор Россия через подставные компании.

Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. Как отметили на сайте Минобороны Украины в среду, 1 мая, сотрудники ведомства уже провели переговоры с представителями этой компании.

Эта компания, как сказано в сообщении, обеспечивает ежесуточную фотосъемку всей территории планеты с разрешением 3-5 метров. Ее название в оборонном ведомстве не стали разглашать из соображений безопасности.

По словам Черногоренко, это сотрудничество должно стать примером для других спутниковых компаний. Она подчеркнула, что в условиях полномасштабного российского вторжения нужно минимизировать риски использования изображений Украины врагом.

"Каждый день спутниковые компании ведут съемку территории Украины. Эти изображения может заказывать враг через подставные компании. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм ограничения использования снимков нашей территории", – отметила представительница Минобороны Украины.

Ведомство, как сказано в сообщении, уже прорабатывает международные нормативно правовые механизмы для противодействия применению космической разведки в войне против Украины.

Отметим, что ранее в Министерстве обороны рассказали, что были зафиксированы десятки случаев, когда спутник вылетал для снимков конкретной территории, а через несколько дней это место обстреливали оккупанты.

"После этого спутник снова направлялся на место для фиксирования масштабов обстрела", – говорится в сообщении.

Такие случаи могут свидетельствовать о том, что Россия покупает спутниковые снимки объектов на территории Украины через компании-посредники.

Как сообщал OBOZ.UA, американское издание Atlantic заявило, что Россия, вероятно, покупает спутниковые данные у американских компаний для подготовки ракетных ударов по Украине. Спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель по этому месту прилетает российская ракета.

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