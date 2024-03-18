Россия покупает у американских компаний спутниковые данные для подготовки ударов по Украине – Atlantic

Страна-агрессор Россия, вероятно, покупает спутниковые данные у американских компаний для подготовки ракетных ударов по Украине. Необходимые снимки россияне могут получать всего за несколько тысяч долларов.

Об этом сообщило американской издание Atlantic с ссылкой на представителя Сил обороны Украины. Как утверждает источник журналистов, после того как спутник фиксирует изображение цели, российские войска через некоторое время бьют по ней.

"Украинский военный источник сообщил, что, по его мнению, дальние удары России с помощью крылатых ракет, которые являются одними из самых дорогостоящих видов оружия в ее неядерном арсенале, наносятся с использованием спутниковых изображений, предоставленных американскими компаниями", – говорится в статье.

По его словам, спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель по этому месту прилетает российская ракета. Иногда после атаки россияне заказывают еще один снимок, чтобы оценить причиненных ущерб.

"Слишком много совпадений между сделанными снимками и последующими ударами, чтобы это было случайностью", – отметил собеседник издания.

СМИ пишет, что многие компании, занимающиеся спутниковыми снимками, предлагают список архивных изображений с указанием дат и координат, где можно просмотреть десятки тысяч изображений, сделанных в Украине.

За неделю до 2 апреля 2022 года изображения аэродрома под Миргородом запрашивались у американских компаний как минимум девять раз. 2 апреля оккупанты ударили по нему ракетами. На следующей неделе фото аэродрома просили снова.

Запросы на снимки поступали также перед обстрелом Львова 26 марта 2022 года и перед недавним ударом по Киеву в начале 2024 года. Заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко подтвердила изданию подозрения ведомства о том, что Россия приобретает и использует данные снимки в военных целях.

Американские компании предлагают спутниковые снимки в кратчайшие сроки – всего за пару часов, и это стоит несколько тысяч долларов. При этом за более низкую цену доступны архивные снимки территорий Украины, включая важные, с военной точки зрения, объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, Наталья Гуменюк ранее сказала, что Россия не отказалась от планирования массированных ракетных ударов против Украины. Перерыв в их проведении, вероятно, связан с проведением фальшивых президентских "выборов".

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