'Мы тщательно отслеживаем': Гуменюк объяснила, почему РФ совершила паузу в массированных ракетных ударах по Украине

Российская Федерация не отказалась от планирования массированных ракетных ударов против Украины. Перерыв в их проведении, вероятно, связан с важным этапом для страны-агрессора проведением фальшивых президентских "выборов".

Силы обороны тщательно мониторят активность и стратегическую авиацию врага, в частности. Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы тщательно отслеживаем активность и стратегической авиации в том числе. И понимаем, что определенным образом пауза связана с тем, что нет в воздухе самолета типа А-50 – нет наводчика, разведывательного центра", – сказала она.

Также Гуменюк подчеркнула, что последние операции российской авиации были "не очень активными и не слишком результативными". В этом контексте она напомнила о "самолете", который устроили оккупантам украинские защитники.

"В результате "самолетопада", который устроили СО Украины для авиации россиян, это также очень опасная операция в следующий раз. Но тем не менее, они не отказались от проведения массированных ракетных ударов, потому что это основное преимущество, которое они имеют и основные победы, которые они подсовывают своему диктатору", – сказала она.

Она также отметила, что ситуация находится под особым контролем и тщательно отслеживается.

Напомним, Силы противовоздушной обороны отразили очередную атаку вражеских дронов-камикадзе типа Shahed, уничтожив в украинском небе 17 из 22 целей. Российская атака продолжалась с вечера воскресенья и до ночи понедельника, 17-18 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 17 марта силы ПВО уничтожили 14 из 16 "Шахедов", которые оккупанты запустили преимущественно по Одесской области – там зафиксированы попадания. Также агрессор совершил серию ракетных ударов по Донетчине, Харьковщине и Черниговщине.

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