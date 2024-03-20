В Минобороны хотят ограничить спутниковые съемки над Украиной: стала известна причина

Страна-агрессор через компании-посредники получает спутниковые снимки объектов на территории Украины. Поэтому Минобороны намерено ограничить разведывательные космические возможности России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Там отмечают, что были зафиксированы десятки случаев, когда спутник вылетал для снимков конкретной территории, а через несколько дней это место обстреливали оккупанты.

"После этого спутник снова направлялся на место для фиксирования масштабов обстрела", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие случаи могут свидетельствовать о том, что Россия покупает спутниковые снимки объектов на территории Украины через компании-посредники.

"Почти ежедневно Россия наносит удары по территории Украины. Для поиска целей и для проверки результатов ударов Россия использует спутниковые данные", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. По ее словам, из-за действия западных санкций космические разведывательные способности страны-агрессора снижаются.

"Наши эксперты предполагают, что поэтому враг ищет дополнительные возможности и, вероятно, покупает космические снимки через третьи компании. В этом контексте одним из решений может быть ограничение спутниковой съемки над Украиной", – добавила она.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия, вероятно, покупает спутниковые данные у американских компаний для подготовки ракетных ударов по Украине. Спутник делает снимки места, а через несколько дней или недель по этому месту прилетает российская ракета. Иногда после атаки россияне заказывают еще один снимок, чтобы оценить нанесенный ущерб.

"Украинский военный источник сообщил, что, по его мнению, дальние удары России с помощью крылатых ракет, являющихся одними из самых дорогих видов оружия в его неядерном арсенале, наносятся с использованием спутниковых изображений, предоставленных американскими компаниями", – говорится в статье издания Atlantic.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко подтвердила подозрению ведомства о том, что Россия покупает и использует эти снимки в военных целях.

Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк ранее сказала, что Россия не отказалась от планирования массированных ракетных ударов против Украины. Перерыв в их проведении, вероятно, связан с проведением фальшивых президентских "выборов".

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