Охота только на правильные цели: украинский FPV-дрон в последний момент избежал столкновения с косулей, которая неожиданно подпрыгнула. Видео

Воины Сил обороны Украины уже не первый год ликвидируют российских захватчиков, вражеские объекты и технику с помощью беспилотников. Действуют они при этом с ювелирной точностью – недавно оператору украинского FPV-дрона удалось избежать столкновения с косулей, которая неожиданно выпрыгнула прямо перед БПЛА.

Соответствующие кадры опубликовал спикер Украинской добровольческой армии, глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. Их сняли бойцы батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

На видео можно увидеть, как украинский FPV-дрон летит над полем в поисках цели противника. В одно мгновение перед ним появилась косуля, поднявшись на задних лапах. Благодаря своему мастерству пилот обошел животное и продолжил работу.

"Украинский пилот в поисках вражеской цели в последнюю секунду обходит косулю, которая неожиданно поднялась перед дроном, и продолжает охоту на правильные цели", – написал Братчук.

Ранее мы рассказывали о другом похожем случае. Тогда операторы дронов 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировали российских оккупантов, не нанеся вреда лошадям, которых враг использовал в бою.

В бригаде отметили, что даже в самых ожесточенных боях украинские защитники придерживаются принципов гуманности и не воюют против беззащитных животных.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская армия под Ямполем в Донецкой области сорвала попытку штурма российских войск. Штурмовой отряд врага был полностью уничтожен вместе с техникой дронарями батальона SIGNUM.

