'Охота' удалась: на Донетчине пилоты FPV-дронов уничтожили вражескую бронетехнику и завершили контракт штурмовой группе на БТР. Видео

Защитники Украины с помощью FPV-дронов уничтожили ряд бронетехники армии РФ на фронте в Донецкой области. Также воины обезвредили целую группу российских оккупантов, которые ехали в атаку на бронетранспортере.

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Охоту провели операторы БПЛА подразделения Ivan Franko Group. Видео с результатами их профессиональной работы опубликовано в Telegram-канале "Хортицкий ветер".

В ОСГВ "Хортица" отметили, что эти бойцы показали поразительный результат по уничтожению техники беспилотными летательными аппаратами, управление которыми осуществляется с помощью FPV-пилотирования.

На кадрах показано, как операторы БПЛА точными ударами демилитаризовали несколько единиц вражеской бронированной техники.

Кроме этого, они попали дроном в бронетранспортер, на броне которого сидела группа российских захватчиков.

"Подписали окончание контракта для штурмовой группы на БТР", – прокомментировали военные ликвидацию живой силы врага.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" Гвардии наступления "Помста" уничтожили на Донетчине полевые склады, бронетехнику, грузовики армии РФ и десяток оккупантов. Поражение было нанесено дронами, а успешной операции предшествовала эффективная разведка.

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